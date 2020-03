SÃ­ voy a parar

Sí voy a parar

Carolina Tiznado, corresponsal de Noroeste en Escuinapa, comparte sus razones para unirse este 9 de marzo al paro nacional de mujeres

Carolina Tiznado

Sí voy a parar; ser mujer, periodista y vivir en México me coloca en una situación vulnerable para ser desaparecida o asesinada, al desarrollar profesionalmente una labor de las más peligrosas del País y ser de género femenino.

Sí voy a parar porque ser agredida por desarrollar mi profesión es algo que ha ocurrido desde hace mucho, pero ha tenido especial énfasis en este último año y seis meses, tanto que parece que para algunos se ha normalizado.

He sido objeto de violencia cibernética, utilizada por quienes en algún momento se sienten ofendidos por realizar mi trabajo, con fotografías tomadas por las mismas personas que laboran dentro del Ayuntamiento.

Hace menos de un año la máxima autoridad del municipio señaló de manera pública a través de la radio local que podía ser “buena ama de casa u esposa, pero no periodista”. Misma autoridad que se atreve a dejar con la palabra en la boca a regidoras, a llamarlas “chismosas”, a señalar a la Síndica Procuradora, Olivia Santibáñez Domínguez, que “vive en la luna” cuando ha declarado irregularidades de la función pública, mientras instituciones como IMMUJER no dan una postura al respecto, eso también es violencia, que no resuelven las caminatas por el Día de la Mujer.

Tal vez con el silencio no ganemos mucho o ganemos demasiado, pero es una alternativa porque gritar y denunciar no ha sido suficiente para que las agresiones no queden impunes, el silencio es necesario.

Posiblemente el parar no me exima de seguir siendo agredida o juzgada a través del anonimato, tal vez no evite que en algún momento pueda ser una nota policiaca, pero seguirán mujeres en la lucha y mi nombre no será olvidado.

Para llegar a esta decisión lo pensé, primero porque por interés periodístico me llama a salir a sentir como es ese día sin mujeres, pero también creo que es necesario el silencio, por las mujeres de mi vida.

Por Gloria, Alma Gisell, Katherine, Britany, Mía y todos aquellos nombres que en el municipio de Escuinapa también tienen escrito en su expediente policiaco haber sido víctimas de feminicidio.