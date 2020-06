Sia permite el uso de sus canciones a una mujer de Sonora enferma de cáncer terminal

Una enfermedad no contagiosa arrebata miles de vidas en el mundo al mismo tiempo que la Covid-19: el cáncer. Rebeca Godoy, de Cajeme, Sonora ha decidido dejar su tratamiento médico contra una variedad de cáncer de mama. Su diagnóstico, asegura, no le permitirá vivir más de cuatro meses.

Tras esta decisión, la sonorense de 34 años ha grabado un video con una lista de deseos que quisiera cumplir antes de que su enfermedad le cobre la vida, publicó verne.elpais.com.

En su lista, Godoy tiene, como punto número uno, ir a una cabaña con sus dos hijos y su esposo. El quinto punto, sin embargo, incluye grabar una canción de Sia, la cantante australiana autora de éxitos como Chandelier o Breath Me).

La compositora ha consentido a que se comercialice libremente la grabación de sus canciones este lunes, mediante un tuit que ha sido compartido más de 2 mil 800 veces tras las primeras seis horas de su publicación.

“Rebecca Godoy, tienes toda mi bendición para grabar e intentar monetizar cualquiera de mis canciones. Siento mucho por lo que estás pasando y, en este caso, supongo que te amo. Hazlo cuando lo necesites”, fue la respuesta que Sia dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, difundió quien.com.

Rebecca Godoy you have my blessing to record and try to monetize any of my songs. I’m so sorry you’re going through this, I guess in this case I love you, go whenever you need to. ❤❤❤❤❤ #rebeccagodoy