Sicilia, los LeBarÃ³n, AthiÃ© y mÃ¡s activistas reclaman: AMLO pide paciencia, pero ya no hay tiempo

Sicilia, los LeBarón, Athié y más activistas reclaman: AMLO pide paciencia, pero ya no hay tiempo

En conferencia de prensa, Javier Sicilia, acompañado por Julián LeBarón, Alberto Athié y más activistas, convocó a las personas a la caminata que realizarán el 23 de enero rumbo a Palacio Nacional

09/01/2020 | 11:59 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El 4 de junio de 2011, Javier Sicilia Zardain, escritor y activista, realizó una caravana por todo el país en contra de la violencia que se desató por la estrategia de combate al crimen organizado lanzada por Felipe Calderón Hinojosa y su entonces Secretario de Seguridad, Genaro García luna, la cual había dejado miles de muertos y desaparecidos.

Este 2020, nueve años después, vuelve a salir a las calles en una marcha que tiene un objetivo: que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el actual encargado de la seguridad, Alfonso Durazo Montaño, cambien su estrategia y reviertan la ola de violencia en México, que de enero a noviembre de 2019, dejó 31 mil 688 homicidios dolosos.

En conferencia de prensa, Javier Sicilia, acompañado por Julián LeBarón, Alberto Athié y más activistas, convocó a las personas a la caminata que realizarán el 23 de enero rumbo a Palacio Nacional. Pidió un minuto de silencio por las víctimas de la violencia.

“Espero que en estos días el Presidente haya tenido tiempo de escuchar. Las fiestas que acabamos de vivir nos llaman a reflexionar y meditar, por eso decidimos caminar después de esas fiestas. Era necesario ese silencio, no se trata de mi persona, que quizá no le simpatice al Presidente y a otros. No buscamos sentarlo en el banquillo de los acusados, ni vilipendiarlo ni decirle sus verdades. Se trata de un llamado de verdad, a una agenda de justicia transicional, que el 14 de septiembre de 2018 el Presidente asumió como una agenda prioritaria del país”, dijo el poeta en conferencia en el Centro Cultural Tlatelolco.

El 14 de septiembre de 2018, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad puso sobre la mesa al Presidente la agenda de la justicia transicional, que es un mecanismo para que las víctimas logren justicia y se lleve a cuentas a los responsables de la violencia en los sexenios pasados.

Sobre esta agenda de justicia transicional, Sicilia informó que pese a que Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó en días pasados que el Gobierno federal había asumido esta agenda, no se ha atendido el tema.

"Sin negar los avances que la Comisión Nacional de Búsqueda ha realizado en relación con las cifras de personas desaparecidas y personas encontradas; sin negar las reformas que se pretenden hacer a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, queremos señalar que, pese a lo dicho por la Secretaria Sánchez Cordero, esos avances no conforman una agenda integral de Justicia Transicional”, aseguró el poeta.

Sicilia señaló que la verdad que la justicia transicional busca tiene que ver con la puesta en evidencia de las redes de macrocriminalidad en la que participan criminales, políticos y empresas, pero “de ello nada hay y nada”.

“Nada de una gran Comisión de la Verdad ni de un Mecanismo Extraordinario de Justicia. Lejos de esa verdad, que pide la Justicia Transicional, el gobierno pretende reducirla a verdades aisladas que dejan de lado las redes criminales que continúan produciendo horror y muerte”, expuso el poeta.

YA NO HAY TIEMPO

El fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha sido un activista que desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando su hijo fue asesinado (2011) en manos del crimen organizado, ha cuestionado la actuación de los gobiernos en materia de seguridad. En el primer año de López Obrador le envió tres cartas abiertas en las que le insistió en un cambio de paradigma para frenar la violencia.

Sicilia señaló que la violencia registrada en México impide que se aplace el tiempo para dar resultados al nuevo Gobierno, por ello convocó a esta caminata, para que entre autoridades y ciudadanos coadyuven para evitar más violencia en el país.

“El Presidente nos pide paciencia –una año más–. Pero los ciudadanos, que desde hace años padecemos el horror y vemos cómo sus llamas consumen nuestra casa y destrozan a nuestras familias, que vemos que la política de seguridad del Presidente ha dejado de lado la verdad y la justicia y tiene desorganizadas, cuestionadas y destejidas las instituciones que se crearon para ello (la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas –CEAV- la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas –CNB—, la CNDH y los programas sociales de la presidencia) decimos que ya no hay tiempo, que es necesario que el Presidente vuelva a colocar la agenda de verdad, justicia y paz como la prioridad de la nación”, dijo Sicilia.

Pidió que el Presidente llame a la unidad para que “juntos, todos (víctimas, gobiernos –el llamado al presidente es también un llamado a los gobernadores y a los presidentes municipales de todo el país– organizaciones sociales, iglesias, partidos, universidades, sindicatos, empresas, medios de comunicación y ciudadanos—nos avoquemos a esa tarea”.

“Esa tarea, como decimos, es labor de todas y todos. La reconstrucción de este país sólo será posible si pasa por el Estado y la sociedad”, destacó.

LA PETICIÓN

Sicilia confirmó que el 23 de enero realizarán la caminata de la Ciudad de Cuernavaca (Morelos), desde la Paloma de la Paz, rumbo a Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Invitó a todos los ciudadanos, con excepción de quienes buscan la polarización, la violencia, el odio o quienes tienen intereses ajenos a la paz. “Tampoco están invitados los partidos políticos, ellos deben apoyar esa agenda en los recintos donde están nuestros representantes”, dijo.

Los convocantes de la caminata pidieron, además:

– Que quienes salgan se encarguen de su propia logística. El 24 llegarán al poblado de Coajomulco; el 25 a la Ciudad de México; para el domingo 27, a las 9 de la mañana, salir de la Estela de Luz, –símbolo de la corrupción del gobierno de Calderón y resignificado por las placas que las victimas han colocado en su explanada—hacia Palacio Nacional.

En el trayecto, dijo, “nos detendremos en cada uno de los antimonumentos, que víctimas del Estado y empresas han levantado como testigos de la verdad, la justicia y la paz que se les debe y se nos debe. Durante este caminar, que debería ser el de la nación entera que sale a las calles a rescatar su casa de quienes la destruyen, se les pide a quienes lo acompañen mantenerse sobre el acotamiento de la carretera, por seguridad de todos y para no interferir con la vida de otros; ya en la Ciudad de México, y por las mismas razones, sobre el carril de la derecha”.

–Seguridad a los gobiernos para los que participen en la caminata.

–Solicitaron a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las correspondientes al Estado de Morelos y de la Ciudad de México a que garanticen la seguridad de quienes marcharán.

“Pedimos la emisión de medidas precautorias dirigidas a las autoridades federales, de Morelos y de la Ciudad de México quienes deberán resguardar a cabalidad nuestros derechos a la integridad y libertad personales, así como a la libertad de opinión, expresión y circulación”, pidieron.