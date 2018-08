ASCENSO MX

Siempre es importante no perder: Luis Jerez

El mediocampista argentino y Dorados trabajan en corregir errores tras dos partidos disputados

Kevin Juárez

CULIACÁN._ Tras sacar un empate en liga y una victoria en Copa MX, en Dorados de Sinaloa trabajan fuerte para corregir los errores cometidos en los dos primeros compromisos de la Temporada 2018-2019.

Luis Jerez Silva, mediocampista argentino de Dorados, comentó que en el debut ante Celaya no se jugó de la mejor manera, pero que ante Veracruz existió una mejoría.

“El primer partido, con una sensación medio incómoda porque no hicimos lo que estábamos esperando, pero jugamos de visitante ante un rival duro y no se perdió. El partido siguiente sirvió mejorar errores y estamos en eso, en tratar de mejorar, pero siempre es importante no perder”, consideró.

Luis Jerez, quien está viviendo su primer torneo en México, señaló que están trabajando fuerte para comprender lo más pronto posible la idea futbolística del estratega Francisco Ramírez.

“Estamos intentando el agarrar la idea del técnico que es muy buena, así que siempre estamos entrenando a full para adaptarnos más rápido al juego que él quiere”, subrayó.

Dorados de Sinaloa visitará este sábado al líder Bravos de Ciudad Juárez, en el duelo que cerrará la tercera fecha del Apertura 2018 del Ascenso MX.

“Los enfrentamos en la pretemporada y sabemos que va a ser un partido durísimo en su cancha, pero nosotros estamos trabajando para eso, para ir y ser protagonista en todas las canchas”, finalizó.