Siempre estoy pensando en mÃºsica, dice el prodigio Luis Carlos JuÃ¡rez

CONCIERTO

Siempre estoy pensando en música, dice el prodigio Luis Carlos Juárez

Nelly Sánchez

Para Luis Carlos Juárez la música es algo natural, parte de día a día.

"Siempre estoy pensando en música, aunque no quiera, como una actividad normal del día, como tomar agua, pensar en música, tocar piano o escuchar música, una forma de vida", dice, quien es considerado un prodigio.

Luis Carlos nació en Hermosillo, tiene 21 años y comenzó sus estudios de piano en los Talleres Libres de Música de la Universidad de Sonora, con Pedro Vega, quien le dijo que si no se dedicaba a la música, no le daría clases.

"A los 12 años decidí que me dedicaría a la música, porque mi maestro de piano fue muy estricto conmigo. Y aquí estuve seis años, en Hermosillo, luego me fui a Salzburgo, Austria", comparte en entrevista vía telefónica.

Poco antes de cumplir los 18 años, tuvo la oportunidad de acudir a una audición en el Mozarteum, una de las escuelas de música más importantes del mundo, ciudad donde nació el gran compositor Wolfgang Amadeus Mozart, donde concluirá la maestría en piano en el verano del próximo año.

Y el martes 4 de este mes, ofrecerá el concierto Eternamente Chopin, a las 20:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio.

"Elegí música de este compositor porque me gusta mucho desde estaba chiquito. Empecé desde muy niño, cuando pensé seriamente en dedicarme a esto, fue a los 12, siempre me llamó mucho la atención Chopin. Actualmente me estoy preparando para un concurso", compartió Luis Carlos.

La vida en Salzburgo, compartió, ha sido impresionante, no sólo por la ciudad, sino por la gente y la música.

"Me gusta conocer gente de todo el mundo que hace lo que yo, conozco muchos músicos talentosos, no sólo es aprender de maestros que son fantástico, sino también de los colegas, además estar estudiando en piano de cola a diario es un privilegio", asegura.

"La mejor experiencia es escuchar conciertos, allá llegan los mejores artistas de la ciudad, todas las semanas hay buenos conciertos, y escuchar a mis compañeros, escuchar música al mejor nivel es impresionante".

Entre sus planes está seguir tocando y después, con los años, le gustaría ser parte de alguna universidad, pero sin dejar de dar conciertos.

Sobre volver a su país, dice que le gustaría seguir en Europa, pero tampoco está cerrado con la posibilidad de volver.

Por eso le entusiasma mucho compartir con su gente un poco de lo que ha aprendido allá.

"Considero que he aprendido mucho y que veo la música de diferente manera, me enseñan diferente que México y es un privilegio hacerla llegar a este país de la manera en como me la han enseñado".

LOS BOLETOS

La entrada al concierto es libre y para todo público.

EL PIANISTA

Obtuvo los primeros lugares en la Bienal internacional de Piano, en Mexicali, Baja California y en el III Concurso de Piano José Jacinto Cuevas en Mérida, Yucatán, donde además ganó un piano Yamaha y la grabación profesional de un disco.

En 2012 fue invitado a participar en la Gala de Jóvenes Talentos de México, organizada por el Cenart.

Como solista se ha presentado con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, la Orquesta Filarmónica de Sonora y en el 2016 hizo su Debut en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional.

En marzo del 2017 fue finalista y galardonado con el Premio Especial en la Competencia Internacional de Piano Robert Schumann en Düsseldorf, Alemania.

En el 2018 obtuvo la mejor calificación posible en su examen final de la licenciatura en piano la cual comenzó en octubre del 2014 con Klaus Kaufmann en la Universidad Mozarteum en Salzburgo, Austria.

Se ha presentado en México, Alemania, Austria, España, China y Japón. Actualmente cursa la maestría en piano con Jacques Rouvier.

Fotos: Cortesía del Isic

Luis Carlos Juárez Salas