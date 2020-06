Siempre me preparo igual: Chris Roberson

El pelotero siempre ha tenido una dura disciplina para entrenar

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El profesionalismo de Chris Roberson no está en duda, por algo se ha ganado año con año un lugar en el beisbol mexicano llámese Liga Mexicana de Verano y Liga Mexicana del Pacífico.

Temporada tras temporada, el estadounidense, naturalizado mexicano, demuestra en el campo toda su valía y capacidad que en algún momento lo llevó a jugar en Grandes Ligas.

El pelotero de Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico conserva una disciplina férrea de entrenamiento que adquirió desde 2001 y luego en el 2006, campaña en que debutó en la Gran Carpa con los Filis de Filadelfia.

“La manera de trabajar no es extra para mí, no lo hago diferente ahora con la edad, es algo que hago normal porque cuando empiezas como profesional en el 2001 al firmar con los Filis de Filadelfia me aplican una disciplina bien dura, ya que en esa zona del Este-Costa es súper fuerte el beisbol”, recordó Roberson.

“Eso mismo se vive en esas zonas de entrenamiento, como con Yanquis de Nueva York, Boston, hasta Baltimore”.

Aquellos años, al jardinero le tocó conocer fanaticadas muy exigentes.

“Los fanáticos de allá son duros, son duros con el respeto al beisbol, si no tenemos respeto por el juego entonces vas a salir cuando estés en el campo, es por eso que si no pones mucha atención a la preparación, como enfoque en el juego, la gente de ahí te grita duro.

“Entonces si tú quieres esto, si quieres durar mucho tiempo en el beisbol en esa parte de Estados Unidos, necesitas ponerte las pilas porque si no lo haces ellos te cortan bien rápido”.

Señaló que año con año se prepara de la misma manera, inclusive mentalmente fuerte para alcanzar siempre el campeonato.