Siempre podemos volver a empezar

Un nuevo día nos lleva a pensar que sí podremos hacer que las cosas sucedan

Angelina Zamudio

Angelina Zamudio

“Hoy fluyo con la vida. Me siento feliz, fuerte, sana y con energía para hacer todo lo que necesito hacer el día de hoy”. Esta es una frase que tengo sobre mi computadora. La leo muy seguido. Es mágica para cuando mi ánimo no anda al 100, y cuando ando animosa, me hace sentirme aun mejor. Y es que cada día es una oportunidad para lograr cualquier cosa grande o pequeña y dar ese paso que no pudimos dar ayer. Cuántas cosas, personas o sueños no se dan como quisiéramos y entonces nos ponemos tristes o frustrados, llegando a veces que ya no hay nada a la vuelta de la esquina.

Por ello, un nuevo día nos lleva a pensar que sí podremos hacer que las cosas sucedan. Por ello, si hoy no te salió la venta que esperabas, seguramente mañana habrá otro cliente que estará interesado. Si un amor no se realizó, existen miles de corazones buscando lo mismo que tú, y así, sucesivamente. Lo importante es creer, es esperar y no desistir. Las cosas sí llegan, aunque no sean las mismas que al principio y, a veces, son aún mejores.

Por ello, te invito a que busques tu frase, esa que te haga despertar o impulsar tu espíritu, que te dé ánimo, que te ayude a recobrar energías. Si la escribes tú, será mejor, pues la podrás adaptar a tu propia historia. Siempre tendremos otra oportunidad. Es lo maravilloso de vivir.

Para reflexionar

¿Qué

nuevos sueños o metas puedo lograr hoy o iniciar a que se realicen?

