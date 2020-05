Siempre quise desde chiquito estar con Venados: Italo Motta

Debutar con Venados es uno de los objetivos cumplidos del pelotero

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El debut de Italo Motta la temporada pasada con Venados de Mazatlán se convirtió en un sueño hecho realidad.

El jugador local logró debutar en la Liga Mexicana del Pacífico y hasta se dio tiempo de pagar par de hits.

“Es un sueño que siempre quise desde chiquito estar con Venados de Mazatlán y aparte ver debutado este año, me sentí muy orgulloso por lo cual trabajé bastante para lograrlo el pasado invierno”, expresó Motta.

Motta vio acción la edición pasada en 11 juegos, dando dos hits para un promedio de bateo de .222.

“Muy contento y emocionado por esa oportunidad que me dio la directiva y el mánager Juan José Pacho, la verdad muy agradecido con poder jugar la temporada anterior”.

El pelotero de 21 años de edad no esperaba su debut en el beisbol del Pacífico.

“La verdad no me lo esperaba que se diera la oportunidad tan rápido, me llegó de sorpresa la opción de debutar y eso me puso muy contento”.