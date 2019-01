Siempre se han rechazado los moches: líder de Morena en el Congreso

La diputada Graciela Domínguez Nava habló sobre comentarios vertidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, exhortando a los legisladores a que la aprobación del presupuesto no esté condicionada

Gabriel Mercado

CULIACÁN._ Los comentarios del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que no reciban “moches” es un lineamiento y criterio general establecido y siempre se han rechazado, dijo la líder de la bancada de Morena en el Congreso estatal, Graciela Domínguez Nava.

En entrevista con los medios al cuestionarle sobre comentarios vertidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, exhortando a los legisladores a que la aprobación del presupuesto no esté condicionada y “que no haya moches”, habló de lo que para ellos no era una novedad.

“Los moches siempre han sido rechazados por este proyecto... eso no es novedad para nosotros, es un lineamiento establecido y muy claro, y que justo es lo que nos ha guiado a nosotros, es un criterio general, nomás que todavía está en Sinaloa el tema abierto (el presupuesto), entendemos se ratifica lo que se ha plasmado”, dijo Domínguez Nava en relación a las declaraciones de López Obrador.

Reconoció que hubo declaraciones de legisladores en un principio de presuntos sobornos y amenazas, pero interpretó que lo dicho por Obrador tiene que ver en general con los “moches” que se daban en el pasado.

Domínguez Nava aseguró que esto no entramparía las cosas, y este viernes tuvieron una nueva reunión y estaban realizando todos los esfuerzos para presentar el dictamen el martes.

Refirió que el Legislativo está sugiriendo obras para resolver problemas sociales, como por ejemplo mejoras en el drenaje pluvial y sanitario en Los Mochis, el cual está colapsado; dos obras de agua potable para la sierra de San Ignacio, y rechazó que estas propuestas sean “moches”.

“Planteamos que se consideraran obras a partir de un razonamiento, la obra también es una atención social y no precisamente porque sean compromisos de campaña”, destacó.