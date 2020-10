Siento beligerante a AMLO, pero los medios lo tienen bien ganado: Damián Alcázar; podría bajarle

Durante una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores de “Los Periodistas”, el actor Damián Alcázar dijo que en México nunca hubo tanta libertad de expresión como hoy.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, es beligerante con los medios de comunicación, pero es que se lo ganan todos los días con las notas falsas que publican, dijo hoy el actor Damián Alcázar.

“Es muy beligerante con los medios de información, porque lo tienen bien ganado, todos los días publican mentiras y tergiversan las noticias. Si ellos no quieren que les responda, pues que no influyan en la sociedad con sus mentiras. Son fake news. Deberían dedicarse a decir lo que está ocurriendo. Sí hay un momento: estábamos acostumbrados a presidentes que ni se aparecían o que hablaban y les aplaudían. Le ponían en las primeras filas a gente de su partido. Estamos asistiendo, estamos atendiendo a otra realidad. Yo creo que sí es el inicio de un cambio, no se va a detener”, señaló el histrión durante una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores de “Los Periodistas”. “Creo que es beligerante, debería bajar el tono. Debería ser un poco más cuidadoso. Pero eso es un asunto personal”, agregó el actor.

“La aplicación de la justicia en México ha sido nula. Hay ejemplos muchísimos. Para los jodidos la justicia… Te robas un pollo y te meten a la cárcel. Comisiones de la verdad son oportunidades que se están abriendo para todos los ciudadanos y vale la pena. Se le está dando la posibilidad al pueblo para que tome cartas y participe de manera activa, independiente de si lo contempla o no los últimos 50 años en el país. No me interesa la política, soy un ser humano que piensa que vale la pena que ciudadanos actúan activamente”, dijo sobre la consulta popular para enjuiciar expresidentes.

El actor desmintió que se haya enfrascado en una pelea con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en redes sociales: “Tengo que puntualizar: yo no uso redes sociales. Yo no soy el del Twitter ni el del Facebook. No sé quiénes son. Siguen usando mi nombre e imagen para decir cosas. En este caso casi estoy de acuerdo con el usurpador, no con el usurpador de la Presidencia, sino con el usurpador de mi imagen y nombre. El expresidente se olvida de algo: el PRI, es y fue… Tiene una historia que desencadenó en este último sexenio de impunidad absoluta y corrupción pura. Y todo el dinero que debe el país, quién sabe en qué carteras quedó. Eso ni modo que no lo vea o que no lo entienda, me parece extraño. Era evidente que tenía las siglas del PRI (la película de La Ley de Herodes), que no lo quiera cubrir o es encubridor de ese partido”.

El expresidente Felipe Calderón criticó la próxima película que hará el actor Damián Alcázar sobre la Cuarta Transformación junto al cineasta Luis Estrada. A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario panista aseguró que dicha película ya estaba hecha y que fue realizada con el fideicomiso de apoyo al cine que la administración actual desapareció.

“¡La película sobre la 4T ya está hecha! Se llama La Ley de Herodes. Fue hecha con el fideicomiso de apoyo al cine que ayer la propia 4 Trans…a desapareció”, escribió en su cuenta de Twitter.

“El sexenio de Felipe Calderón sí inspiró El Infierno. Fue una idiotez que estamos sufriendo todavía. Yo lo digo como ciudadano que actúa por mejorar al país. Sí vamos a hacer una película, tocando la Cuarta Transformación. Hay ya un proyecto extraordinario, un guión maravilloso. Yo no me peleo con nadie. Si quiero decir algo, hago un video y lo digo”, dijo Alcázar durante la entrevista con La Octava.

“Yo creo que Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo su palabra parte y puntualmente, parte y puntualmente. Eso lo dijo desde su campaña. Por otra parte, yo soy, estoy constantemente tratando de escuchar las mañaneras y entender qué está pasando. Siempre les digo a mis compañeros y a los que dialogan conmigo: escúchenlo. No se vayan con los que tergiversan la información. Se ha hablado de fideicomisos que eran cotos de poder. Llega alguien y los usa con actitudes de poder y prepotentes”, señaló sobre la extinción de fideicomisos.

Alcázar dijo que en México jamás se había tenido tanta libertad de expresión. “Lo que hace el Presidente es dar una réplica. No sé si a eso se refieren con que está en contra la de la libertad de expresión”.

“Si alguien publica mentiras, se les debe decir. No puede ser que medios digan mentiras y que estén en su derecho. Están faltando a una ley de convivencia y armonía. Deberían dedicarse a decir la verdad. Hay una tendencia de ataque contra López Obrador desde el principio”, añadió.