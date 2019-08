Siete buenas películas disponibles en Netflix en donde la música es el gran protagonista

Muchos directores han apostado por el elemento de la música dentro de sus trabajos cinematográficos

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Para contar una buena historia en el cine no siempre suelen ser suficientes las escenas, gran parte de la trama llega a complementarse con un buen soundtrack, es decir, con canciones que musicalicen la escena correcta para que el espectador logre recordar hasta el más mínimo detalle de un filme.

Muchos directores han apostado por el elemento de la música dentro de sus trabajos cinematográficos, dos de los mayores ejemplos son Quentin Tarantino y James Gunn. Ambos han invertido gran parte de la producción de sus películas en la banda sonora.

Algunas de las canciones que se han podido escuchar dentro del trabajo de Tarantino son “Bang Bang ” de Nancy Sinatra (Kill Bill), “Little Green Bag” de George Baker (Reservoir Dogs), y “Cat people” de David Bowie (Inglourious Basterds). En cuanto a James Gunn, uno de los ejemplos más recientes son las dos entregas de Guardianes de la Galaxia, que durante su trama logra transportar al espectador a los años 70 con canciones dignas como “Ain’t no mountain high enough” de Marvin Gaye y Tammi Terrel.

El tío Netflix es consciente de que gran parte de sus suscriptores son melómanos y, para consentirlos un poco, decidió compartir en Twitter una lista de películas que cuentan con la mejor música dentro de su plataforma.

A continuación te dejamos una probadita de las canciones con las que podrás deleitar tu oído al mismo tiempo de que disfrutas de una buena cinta.

MEGAMENTE

La cinta que narra la historia de Megamente, el villano azul que construye un archienemigo luego de haber destruído al superhéroe Metro Man, cuenta con uno de los mejores soundtracks en cuestión de películas animadas.

El filme dirigido por Tom McGrath es musicalizado con canciones como “Cobrastyle” de Teddybears, “Welcome to the Jungle” de Guns & Roses, “Bad” de Michael Jackson y “Highway to Hell” de AC/DC.

GUARDIANES DE LA GALAXIA

Quien ha visto Guardianes de la galaxia sabe que es muy difícil hablar de la película de Marvel sin imaginar a Star-Lord bailando en compañía de su preciado walkman. El superhéroe es uno de los personajes más melómanos dentro del universo cinematográfico.

Un playlist de los 70 es suficiente para agarrar fuerzas y pelear contra cualquier amenaza, o al menos así es como lo aparenta Star-Lord, interpretado por Chris Patt, al ritmo de “Hooked On a Feeling” de Blue Swede, “Monage Daydream” de David Bowie, “I Want You Back” de Jackson 5 y “Cherry Bomb” de The Runaways.

TRIPLE FRONTERA

La cinta original de Netflix que se adentra a la vida de cinco veteranos profesionales de las Fuerzas Especiales que buscan perpetrar un robo en la zona donde confluyen las fronteras de Paraguay, Argentina y Brasil, cuenta con soundtrack “tosco” para retratar su trama al 100 por ciento.

Conforme la acción avanza en el filme protagonizado por Ben Affleck, se pueden escuchar acordes de canciones como “For whom the bells tolls” de Metallica, “Walk” de Pantera y “Masters of War” de Bob Dylan.

CIUDAD DE DIOS

La trama ambientada en los años 60, en Brasil, retrata el entorno violento en el que deben de crecer Buscapé, un niño pobre que es demasiado listo para conformarse con un trabajo mal pagado, y Dadinho, un pequeño de 11 años que desea convertirse en el mayor criminal de Río.

El filme dirigido por Fernando Meirelles y Kátia Lund cuenta con varios singles nativos como “Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda” de Hyldon, “Metamorfose Ambulante” de Raul Seixas y “Convite para vida” de Ser Jorge.

PULP FICTION

El clásico de Tarantino, con el que ganó la Palma de Oro en Cannes hace 25 años, es uno de los favoritos de quienes disfrutan del séptimo arte. No sólo por la historia sino por la música que le da vida a cada una de las escenas de este filme.

Durante la ficción, que retrata la vida de dos asesinos a sueldo que trabajan a las órdenes del gángster Marsellus Wallace, se pueden escuchar “Girl, You’ll Be a Woman Soon” de Urge Overkill, “Mirselou” de Dick Dale, “Son of a preacher man” de Dusty Springfield y, por supuesto, “You never can tell” de Chuck Berry, encargada de poner a bailar a Uma Thurman y John Travolta.

ROMA

La oscarizada cinta de Alfonso Cuarón que llevó al estrellato a la joven oaxaqueña, Yalitza Aparicio, retrata la vida de México en los años 70 y se adentra la infancia que el director vivió junto a las mujeres de su vida: su madre, su abuela y Libo, su nana.

Además de un tráiler musicalizado con “The Great Gig in the Sky” de Pink Floyd, en Roma se pueden grandes clásicos como “No tengo dinero” de Juan Gabriel, “La Nave del Olvido” de José José, “Corazón de Melón” de la Orquesta Pérez Prado, “La Casa del Sol Naciente” de Javier Bátiz y “Cuando Me Enamoro” de Angélica María.

AMÉLIE

Amélie, una joven que desarrolló una gran imaginación luego de haber sido diagnosticada a los seis años con un problema cardiaco, decide salirse de su casa para independizarse. A los 22 años, el día de la muerte de Lady Di, Amélie encuentra una caja con fotografías y decide encontrar a su dueño para devolvérsela.

La banda sonora del filme de Jean-Pierre Jeunet fue compuesta por el artista Yann Tierse, entre las canciones que se pueden escuchar en la cinta están “Les jpurs tristes”, “L’autre valse d’Amélie” y “La redécouverte”.