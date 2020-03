Sigue Congreso esperando propuesta para titular de Ismujeres

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel no ha decidido entre las 20 mujeres que participaron en la convocatoria para ser titulares de la paraestatal

América Armenta

CULIACÁN.- Hasta el momento no ha llegado la propuesta del Ejecutivo para quien pueda ocupar la dirección del Instituto Sinaloense de las Mujeres, confirmó la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, misma propuesta que esperaban la semana que acaba de finalizar.

Son 20 mujeres las que acudieron a inscribirse en la convocatoria, con el respaldo de diferentes colectivos, entre las cuales Quirino Ordaz Coppel va a escoger una ciudadan y proponerlo al Congreso, quién decidirá si la trayectoria y perfil son aptos para ser titular del instituto.

En caso de no aprobarse la propuesta por el Congreso, se tiene que abrir una convocatoria nueva e iniciar todo el proceso, pues no está señalado que el Gobernador pueda elegir un nuevo perfil de las 19 mujeres restantes que aplicaron a la convocatoria pasada.

"En principio los documentos no nos llegan a nosotros, entonces sabemos el rol de cada una de las propuestas de manera pública, de algunas cuál ha sido su actividad, de otras no tanto, pero a nosotros no nos llegan los expedientes" aclaró Domínguez Nava, ya que al Congreso solo corresponde revisar el perfil que ha sido elegido antes por el titular del Ejecutivo, pero personalmente encuentra varios perfiles con los requisitos para ocupar el puesto, incluso quienes han estado desde el inicio del Ismujeres.

"Creo que hay muy buenas propuestas, hay de dónde elegir una buena propuesta", reiteró.

La líder de la bancada morenista aclaró que están esperando un perfil adecuado, sin importar si la persona ha militado en un partido político o no, mientras cumpla con los requisitos para estar al frente lo demás queda en segundo plano, poniendo énfasis en su desarrollo académico o lucha en colectivos en relación a mujeres.

Actualmente, el Ismujeres no tiene directora ya que Araceli Tirado Gálvez no fue ratificada para seguir en ese cargo una vez terminado su periodo, si bien, Ordaz Coppel la propuso de nuevo, el pleno del Congreso decidió que su perfíl no era apto para ocupar ese puesto y siguen a la espera de alguien que pueda estar ahí. La convocatoria tampoco marca un plazo para que el Gobernador decida un perfil una vez cerrada la convocatoria, pero al no decidir y enviar la propuesta al Poder Legislativo, solo retrasa el proceso.