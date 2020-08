Sigue Congreso y ciudadanos en espera de que se publique Ley de Obras Públicas en Sinaloa

El retraso de los procesos del Ejecutivo afecta el trabajo legislativo, aseguró Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Jucopo

América Armenta

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas no ha sido publicada a pesar del señalamiento que han hecho organismos ciudadanos para que así sea, por lo que la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, consideró que los retrasos que tiene el Ejecutivo en lo que le corresponden, entorpecen la labor que hace el Legislativo al sacar adelante estas leyes.

Esta iniciativa tiene especial presión para que se publique, ya que participaron representantes de constructores, transportistas y organizaciones que vigilan que haya procesos transparentes para eliminar la corrupción, después de esperar dos años para su dictaminación y por fin se aprobara el 11 de junio en el Congreso, el Gobernador no la ha publicado en El Estado de Sinaloa, que es el periódico oficial para que siga su trámite y entre en vigor.

“El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Obras Públicas el 11 de junio, ya transcurrió más de un mes, prácticamente vamos por el segundo mes y no ha sido publicada, por eso decidimos que obstruye el trabajo (el Ejecutivo)”, refirió.

Esta ley se aprobó por unanimidad y las reformas se hicieron con la intención de combatir la opacidad con la que se administran los recursos que se invierten a obra pública, abundó la diputada, casualmente la Secretaría de Obras Públicas fue una de las fiscalizadas en 2018 y la Auditoría Superior del Estado observó 41 millones de pesos que no se comprobaron.

“A eso le agregamos nosotros que se observó que todas las obras que se hicieron durante el 2018, sus expedientes están incompletos y justo eso buscamos que ya no se repita, que haya sanciones claras con la reforma a la Ley de Obras Públicas, entonces vemos una resistencia del Gobierno el Estado en avanzar en publicar esta reforma y que empiece aplicarse de inmediato”, abundó Domínguez Nava.

De acuerdo con la bancada y la lideresa de Morena en el Congreso, hay una resistencia y desde el Gobierno estatal quieren seguir administrando el recurso público, el cual, expuso, este año está siendo usado con discrecionalidad.

“Mientras le retenían los recursos al IPES, y ya se han documentado más de 300 millones que no pagaron durante el 2018, pero sí invirtieron en estadios, además vamos al tema de cómo en el mantenimiento de La Costera, que se hace a través de un fideicomiso supuestamente, pues se contrató de manera directa a Preecasin”, enfatizó.

“Queda muy claro que ahí tenemos un gobierno indolente que no le interesa el bienestar de sus trabajadores, que no le interesa la inversión pública para el desarrollo y bienestar de su pueblo, sino que priorizó invertirlo en estadios de futbol y de beisbol, insisto, son para beneficio privado y no para un beneficio social”, resaltó.

Solicitud de publicación

Coincidiendo con la diputada Domínguez Nava, integrantes del grupo ciudadano promovente de la reforma a la Ley de Obras Públicas entregó este martes al Ejecutivo y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos una carta dirigida al gobernador, Quirino Ordaz Coppel.

“Con la intención de que publique la reforma aprobada por unanimidad que mejora el proceso de contratación de la obra en Sinaloa, con más transparencia, justicia y candados anticorrupción”, expusieron los promoventes firmantes.

Ricardo Borboa Quintero, integrante del Comité Intergremial de la Construcción; Silber Alonso Meza Camacho, director de Iniciativa Sinaloa; Juan Mejía Calderón, representante de Empresarios de la Construcción de Sinaloa AC; Luis Alfonso Favela Calderón, del Sector Autotransporte de Carga; Gustavo Rojo, del Observatorio Ciudadano de Mazatlán AC, y David Moreno Lizárraga, de Parlamento Ciudadano son quienes firmaron el documento entregado el 4 de agosto.