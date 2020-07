Sigue en pie propuesta de peatonalizar el Centro de Culiacán, revela Estrada Ferreiro

'No es ocurrencia, estamos trabajando en base a proyectos que elabora el IMPLAN en coordinación con Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, y en consulta con personas que son expertas', asegura el Alcalde

Belem Angulo

29/07/2020 | 11:03 AM

El Alcalde Jesús Estrada Ferreiro comenta que la apertura parcial a ciertas calles del Centro de Culiacán no corresponde a la presión ejercida por locatarios.

CULIACÁN._ La peatonalización del Centro Histórico de Culiacán continúa analizándose, informó el Presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro.

"Peatonalizar el Centro de la ciudad es el proyecto cumbre, yo estoy de acuerdo en hacerlo, pero no se puede hacer de la noche a la mañana", explicó.

"No es ocurrencia, estamos trabajando en base a proyectos que elabora el IMPLAN en coordinación con Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, y en consulta con personas que son expertas en esto".

El primer edil recordó que el pasado sábado un adulto mayor falleció después de ser atropellado por un camión urbano en el primer cuadro de la ciudad, por lo que señaló como necesaria la medida de cederle a los peatones las calles de la zona.

"Esto siempre ha ocurrido, pero no por eso va a seguir pasando. Yo creo que eso es la prueba más fehaciente de que aún con la velocidad mínima, no deja de ver abusos de los conductores", dijo.

Estrada Ferreiro agregó que la apertura parcial a ciertas calles del sector no corresponde a la presión ejercida por locatarios.

"No fuimos presionados por los comerciantes, si accedimos a flexibilizarnos fue porque en parte tenían razón, a mí no me va a presionar nadie con las cosas que tenemos que hacer legalmente", comentó.

"Para peatonalizar el Centro en general se requiere un proceso no solo de consulta, sino de planeación. Hay necesidad de meter vehículos de carga de mercancía, ambulancias, patrullas, pero por supuesto que hay forma de hacerlo".

Destacó que se celebrarán reuniones con los diferentes grupos de locatarios del Centro de Culiacán, para establecer medidas que no afecten los intereses de los mismos.

"Tenemos que invitarlos a platicar a ver qué proponen", agregó.