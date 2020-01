Sigue la familia de Humberto en espera de justicia por su asesinato en CuliacÃ¡n

Sigue la familia de Humberto en espera de justicia por su asesinato en Culiacán

Señalan que, tras un año, solo han obtenido una orden de aprehensión a un homicida identificado que no ha sido ejecutada

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ A un año del asesinato de su hijo Humberto, la familia Trejo Espinal recordó a las autoridades de Sinaloa que todavía esperan que se haga justicia.

Que el único avance o logro que han tenido desde hace un año es una orden de aprehensión a un homicida identificado y que no se ha ejecutado.

“Nosotros estamos a un año de vivir la tragedia más dolorosa que pueda sentir un padre, seguimos convencidos de que esto se tiene que lograr, tiene que haber justicia, y que se tiene que vencer esta impunidad que nos ha tocado vivir como familia, como sociedad y eso es lo que estamos levantando la voz, a través de ustedes, a través de la sociedad de Culiacán, que esto no puede quedar así, y que esto se va a llegar a su término, eso es lo que estamos buscando”, dijo Humberto Trejo Díaz.

Según una narración hecha por la familia, publicada en una petición en la página Change.org, el 25 de enero del 2019, Humberto, de 23 años, salió de su casa para acudir al llamado de auxilio de un conocido de él después de las cuatro de la tarde.

La familia señala que el conocido es Iván Alejandro “N”, alias "El Borre", quien le pidió lo recogiera porque sufrió un accidente automovilístico y la grúa recogió su vehículo.

Después de recogerlo, Humberto conduce su auto hacia el complejo residencial donde ambos vivían, La Primavera; al entrar Iván Alejandro saca un arma y bajo amenazas lo obliga a conducir a una parte despoblada, en donde le dispara en repetidas ocasiones hasta darle muerte.

“¿Cuál es la función de las autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa?”, reclamó la madre, Natividad Espinal Avendaño, “de hecho nosotros lo único que nosotros pensamos que nos puede ayudar, son las autoridades de este gobierno”.

“En cuestión de avance, el avance que hemos tenido, ha sido la orden de aprehensión y pues, este... ahorita ellos nos preguntaban que si sentíamos apoyo, pues siempre nos han recibido, tanto el Gobernador como el señor Fiscal, cuando les hemos pedido una audiencia, o una cita o algo, pero pues los resultados son los que no se dan... y nosotros pensamos que esto iba a ser más fácil y más breve... creíamos que iba a ser un caso más fácil de resolver; no, no, no, yo dije 'o sea esto es para un par de días', no, no... pero pues no sabemos, o sea, desconocemos por qué ha sido tan lento”.

Natividad señaló que no sabe a lo que tiene derecho que lo único que ha hecho a lo largo de este año es resguardarse en casa, porque aunque no han recibido amenazas, el hecho de que la investigación y el caso no se resuelva, no le da seguridad de nada.

“Nosotros, nuestro único objetivo siempre ha sido, y el único, es que el asesino de nuestro hijo entre a la cárcel, de ahí no hemos salido”, expresó.

“Sabemos que en el mundo entero hay muchísimas familias como nosotros, con un hijo muerto, con una justicia a medias, con un caso sin resolver... ojalá nos sumáramos todas las mamás de Culiacán”.