Sigue Tite a la defensa de Neymar tras excesiva ‘teatralidad’ del brasileño - Noroeste

Sigue Tite a la defensa de Neymar tras excesiva ‘teatralidad’ del brasileño

El estratega de la Selección de Brasil parece olvidar las criticas sobre Neymar en 2012, cuando dirigía al Corinthians y el astro carioca figuraba en el Santos

Reforma

KAZÁN, Rusia (Agencia Reforma)._ Tite no se cansa de ser el pararrayos de Neymar, ahora por los 14 minutos que suma tirado en el césped en este Mundial, más allá de que hace seis años él mismo lo calificó como un “mal ejemplo”.

Previo a los Cuartos de Final contra Bélgica, el técnico de Brasil no se salvó del cuestionamiento por el análisis numérico de la televisora suiza RTS Sport, que alimentó la polémica ante la excesiva teatralidad del brasileño.

“Ya he opinado al respecto de Neymar, y fui bastante específico acerca de esto, deberían ver los videos, las imágenes. Lo que me hace feliz es tenerlo en su mejor versión y no sólo hablo de lo que hace con el balón y de su habilidad, sino de las transiciones defensivas que tiene”, comentó Tite.

Tanto jugadores en activo como ex futbolistas han criticado los dramas de Neymar. Uno de los cuestionamientos más contundentes provino del “Cinco Copas” Lothar Matthaus, quien no se explica el porqué uno de los mejores del mundo se presta a tanto show.

Pero Tite se aferra a la defensa de su jugador, tal y como lo hizo cuando lo cuestionaron sobre las “payasadas” que criticó Juan Carlos Osorio.

“La participación colectiva que tiene, tomando la pelota, generando espacios, algunas veces en el contragolpe, pero lo que hay que valorar es el sentido del trabajo en equipo y del resto ustedes sabrán, es a criterio de cada uno”, mencionó.

Pero Tite no siempre ha pensado así.

Diversos medios brasileños reprodujeron este jueves la crítica del DT hacia Neymar en 2012, cuando uno dirigía al Corinthians y el otro figuraba en el Santos.

“Perder o ganar forma parte del juego; simular faltas no lo es. Es un mal ejemplo para los niños que están creciendo, como el mío”, condenó.

La presencia del crack del PSG en esta Copa del Mundo estuvo en duda debido a que apenas en marzo tuvo que operarse del quinto metatarsiano del pie derecho.

“No se necesita mucho conocimiento para saber que él sería capaz de tener este crecimiento. Él sabe el precio que tuvo que pagar para llegar hasta aquí, después de dolencias, lesiones, los momentos de los que se privó para tener esta evolución”, dijo Tite.

“Una buena cantidad de juegos era necesaria, lo sé un poquito por mi experiencia como atleta, pero él lo logró más rápido de lo que esperábamos porque es un jugador de talla mundial”.