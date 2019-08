Siguen buscando a El Centenario y a otros jóvenes que han sido privados de su libertad en el puerto de Mazatlán

“Que no arrumben las carpetas de investigación”, es la súplica de las madres a las autoridades

Noroeste / Redacción

“Que no hay datos, que todo sigue igual”, es la única respuesta que Doña María ha recibido de la Vicefiscalía sobre su hijo desaparecido: el cantante regional Thomas Antonio, conocido como El Centenario.

Presuntamente, él fue privado de su libertad por un grupo de hombres armados el pasado 9 de mayo cuando iba a cantarle las mañanitas a su abuelita internada en la clínica del Issste, en Mazatlán.

Desde entonces se desconoce su paradero y la angustia de su madre ha crecido.

“Me dicen lo mismo, que no ha habido señales, que ellos me van a avisar a mí cuando haya algo, pero ya es mucho tiempo”, declaró entre lágrimas.

Lleva ya dos meses sin saberse paradero del cantante Tomás Antonio, El Centenario

Por ello, la mañana de este sábado se animó a participar en una conferencia de prensa junto con otras madres, para exigir y suplicar a las autoridades que den resultados en las investigaciones y que no arrumben las carpetas, ya que se trata de vidas de seres humanos.

El llamado fue tanto para el gobernador Quirino Ordaz Coppel como para el Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo.

En la rueda de prensa, que fue transmitida en vivo por algunos medios locales, Isidra López Vera habló de su hijo Sergio Iván Mencias, quien supuestamente fue entregado por la Policía Estatal a la policía municipal por una infracción, el 17 de julio de 2019.

En tanto, Martha Leticia Ayala busca a su hijo Zeus Posada Ayala, un joven que trabajaba como chofer de Uber y se dedicaba a vender flores en Culiacán.

“Pedirle al señor gobernador que nos apoye, no tengo palabras, mi corazón está destrozado, pero quiero pedirles que no arrumben las carpetas, que hagan su trabajo de campo y no esperen a que nosotros les llevemos información”, fue el exhorto a la autoridad.

Irma Nava, por su parte, desconoce el paradero de su hijo Miguel Sánchez Nava, de 20 años, privado de su libertad el 11 de julio, también en esta ciudad.