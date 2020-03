Siguen familias trabajando en los campos agrícolas de Villa Juárez

Algunas personas dicen conocer los riesgos, pero la necesidad de tener un ingreso puede más que el miedo

América Armenta

NAVOLATO._ Trabajadores y trabajadoras de campos agrícolas en la Sindicatura de Villa Juárez en Navolato, siguen asistiendo a trabajar sin medidas especiales por el Covid-19, aunque dijeron conocer los riesgos de tener la infección viral, detener el trabajo diario sería no percibir ingreso y eso les daría más miedo, por lo que con la suspensión de clases, ahora también niños y niñas les acompañan.

“Nosotros seguimos trabajando”, dijo un padre de familia, junto a su esposa, hijos e incluso mascotas regresaban del campo, pues sus patrones no les dijeron que no asistieran, lo que ven como una oportunidad para seguir generando ingresos hasta que les impidan ir a trabajar.

“De hecho nosotros hemos querido comprar cubrebocas, pero ya no hay en las farmacias, nosotros sí sabemos”, destacó, sin embargo esta medida es personal, ya que en su trabajo no le han dado mayor información de cuidados, es gracias a la televisión que entiende de medidas de prevención.

“Lo que pasa es que nos piden mucho rendimiento y no sale, nos tuvimos que regresar temprano, porque no sale la tarea que nos dieron”, agregó la madre de familia, quien respondió que regresaban temprano del cultivo no por miedo o porque no quisieran trabajar, sino porque eran muchas personas y poco tomate, entonces trabajaron lo que pudieron, pero se terminó la rezaga y decidieron regresar a su casa, aproximadamente a las 10:15 horas.

Para poder que los lleven al campo se reunieron en un puente alrededor de 80 personas, en donde pasó un camión y se subieron, hasta llegar al campo, señalando que no hay medidas y lo que ellos hacen para protegerse, como lavarse las manos, se vuelve inútil al estar rodeados de personas que no tienen cuidados personales.

“Nosotros no vamos pa’l centro, por lo mismo, principalmente por los niños, porque ahí han de estar los enfermos”, mencionó el padre de familia como otra estrategia y la madre agregó: “pues eso es lo que pensamos nosotros, porque hay más gente y es más gente que viene de afuera”.

La familia aseguró que si hay personas que tienen miedo, que se escuchan los comentarios de las familias que van al campo, pero siguen asistiendo para ganar dinero.

Aparte, en uno de los primeros campos agrícolas que están saliendo de Villa Juárez a Navolato, no había movimiento, se encontraba solo, el dueño del abarrote aseguró que, por ser horario de trabajo, siempre estaba así a esa hora, no era algo extraño.

“¿Ya ve que anda eso?”, dijo el vendedor, quien no ha notado que haya ninguna medida especial con los trabajadores del campo, pero sí vio que personas del sector salud pusieron unos carteles en los que les indican cuidados, como el lavado de manos.

Ya en la sindicatura, otra familia se dirigía a trabajar, esta vez solo era el padre, la madre y una niña de siete años iban camino a la bodega de hortalizas.

“Algunas ciertas personas si han dejado de trabajar por la enfermedad, pero nosotros sí tenemos que salir”, mencionó el hombre, considerando que es decisión personal si alguien busca trabajo ese día o si prefiere quedarse en casa.

“Decide cada quién, hay veces que decide nosotros o hay veces que el patrón decide, si él nos da trabajo, pues lo trabajamos”, añadió la joven mujer.

La familia debe un solar, recién lo adquirieron y lo están pagando, por lo que no pueden dejar pasar la oportunidad de trabajar para ganar dinero, acusando que el gobierno no les va a perdonar si no pagan.

“No hay otra manera, como decir qué o vamos a trabajar. Por ejemplo: ahorita mi señora dio mil pesos en domingo, ¡mil pesos!, entonces tenemos que trabajar obligadamente. Ojalá que dijeran: no trabajan un mes y les perdono la cuenta, pero no”, lamentó el padre de familia.

Sumado al pago de su pie de casa, está el recibo de electricidad, por el cual pagaron 280 pesos, cantidad que para la familia es elevada.

“Se apodera el miedo de la gente, el temor y eso los está matando”, expresó, a él en su trabajo no solamente no le han dicho de riesgos o tomado medidas por el Covid-19, sino que la familia no cree que todo lo que han escuchado sea verdad, por lo que ella sigue trabajando también.

Menos movimiento

Lo que sucede en los campos agrícolas no es algo que se socialice con las autoridades municipales, pues son de particulares, acotó Nelly Fabiola Carrillo, Síndica de Villa Juárez.

Pero en el corazón de la Sindicatura las estrategias para la prevención del contagio del coronavirus ya se están implementando, como la suspensión de la guardería Grillito Cantor de la sindicatura, que recibía a 160 niños y niñas al día.

“Se mira menos gente, se mira muy solo, de hecho se suspendieron lo que dábamos en los edificios del municipio, se daban clases de zumba y se suspendieron también ya”, informó la síndica.

Extraoficialmente ha escuchado que hay campos que regresarán a la gente a sus municipios en los estados del sur del país.

Danza, softbol y beisbol son otras actividades detenidas, pero en cuanto al comercio no ha notado algún cambio, solo gente que ha decidido quedarse en su casa.

En una reunión con el Presidente municipal, Eliazar Gutiérrez, les pidió apegarse a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, instrucción que este, a su vez, recibió del Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel.

“Todo lo que se va a hacer se va a hacer en coordinación con el estado, las empresas son ya independientes”, resaltó en cuanto al cuestionamiento de la ciudadanía que ha preguntado si se van cerrar playas o se tomarán otras medidas.