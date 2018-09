Siguen las broncas en el PAN; ahora destituyen al tesorero, Adolfo BeltrÃ¡n Corrales

EN SINALOA

Siguen las broncas en el PAN; ahora destituyen al tesorero, Adolfo Beltrán Corrales

Beltrán Corrales asegura que se negó a pagar gratificaciones de 10 días a dirigentes, entre otros asuntos que revelará los próximos días

José Alfredo Beltrán

Fue destituido de la tesorería del PAN estatal Adolfo Beltrán Corrales, en el marco de la instalación del Consejo Estatal, máximo órgano de este partido, realizado el sábado pasado.

El también dirigente municipal confirmó a Noroeste la destitución y argumentó que el cese se debe a que “se negó a realizar cosas indebidas”.

Entre otras, el pago de gratificaciones de 10 días al personal, así como erogaciones por otros conceptos, que en su momento detallará.

Precisó que ocupaba la tesorería de manera honorífica, misma condición que ocupa como Presidente del Comité Directivo Municipal en Culiacán.

El 10 de septiembre, relató, recibió una llamada del Comité Directivo Estatal, donde empleados le informaron que “andaban cambiando la cerradura de su oficina”.

Fue cuando se comunicó con Sebastián Zamudio Guzmán, dirigente estatal, quien a su vez le informó de que había decidido destituirlo.

“Yo me negué a hacer algunos pagos indebidos que me fueron ordenados, incluso por escrito por el presidente y por el propio secretario general, yo no me quise prestar a ese tipo de manejos, a pagos que no estaban justificados”, aseveró el también ex diputado local.

Para ese momento, añadió, él había contestado por escrito la negativa a realizar pagos, dada la crítica situación que enfrenta el albiazul.

“Desde que contesto la negativa por escrito, yo estaba en el entendido que iba a haber alguna represalia, por no prestarme a ese tipo de juegos, de actos, porque no debía pagar esas cosas, ellos tomaron la decisión de destituirme”, añadió.

--¿A qué pagos indebidos te refieres?

- Son varias situaciones que se tomaron, algunas decisiones que yo tomé en la tesorería, daré a la opinión pública y a los militantes los elementos, de que por eso me destituyen, no tengo ningún problema, porque yo no me iba a prestar a un manejo irresponsable de las finanzas.

--¿Es o no corrupción a lo que te refieres?

- Es corrupción, es corrupción, porque el hecho de pagar cosas que no debes de pagar, algunos bonos que me pidieron que yo extendiera para algunas personas, por ejemplo, el presidente y el secretario me piden que una vez que concluyó el proceso les extendiera una gratificación a todos de diez días de salario.

“Después de una derrota, con las finanzas en los suelos del partido, ¿cómo les vas a dar a todos una gratificación de diez días, cuando las finanzas del partido están en el suelo? ,no se justifica, yo me negué a hacerlo”, expuso.

Esta, aseveró, fue una de las razones por las que recibió presiones, por oponerse a desaseos en los manejos financieros.