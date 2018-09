Siguen â€˜rocesâ€™ en La Academia

Siguen ‘roces’ en La Academia

Hacen evidente la mala relación entre jueces y el director; Isbo fue el expulsado en el décimo concierto

Noroeste / Redacción

10/09/2018 | 10:46 AM

MÉXICO._ En el décimo concierto de La Academia, los roces continuaron entre los jueces y su director, Héctor Martínez, quien cada vez es más participativo en los programas.

Durante el concierto de la noche del domingo la suerte no favoreció a Isbo, el expulsado de la noche ante la sorpresa de maestros y compañeros. El académico solo logró el 4.9 por ciento de las votaciones, por lo que tuvo que abandonar la contienda, según publicó El Universal en su página web.

Vayan al psicólogo, fue la respuesta de Héctor Martínez a Edwin cuando éste cuestionó por qué se reían cuando ellos estaban dando sus críticas. El director le dijo que no se tenían que tomar así el asunto y si sí, pues a terapia

A Kath no le fue nada bien al interpretar Las de la Intuición, de Shakira, porque desafinó al cantar.

Horacio, recalcó que ellos no son inconsistentes, como ha dicho anteriormente Héctor. Los inconsistentes son los alumnos, aseguró.

Fernando tampoco tuvo una buena noche musicalmente hablando. A los jueces no les gustó nada su interpretación de Nek, Laura no está, porque la gritó. Gavito dijo que su interpretación fue como si Elvis y Gloria se aparearan. Por si no fuera suficiente, Adal le preguntó acerca de su novia y le dijo que ella ya se había comprometido con otro.

Obviamente era broma, porque cuando casi se le salía el alma del cuerpo apareció su novia en el escenario y se llenaron de besos el tiempo que pudieron.

Por su parte Paola, la joven guatemalteca, poseedora de una gran voz, se ha quedado estancada en sus participaciones, donde parece que ya agarró comodidad en lugar de retos de interpretación. Muy bien cuando cantó Lloviendo estrellas, pero nada sorprendente, dijeron los maestros.

Desde que apareció con su traje ranchero, Silvia ha ido escalando con sus interpretaciones, de modo que este domingo, al cantar Ay amor, de Ana Gabriel, los maestros la felicitaron por sus avances.