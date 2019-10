Siguen sin clases en jardín de niños de La Concha, por falta de maestros

Son dos semanas las que el preescolar continúa tomado; los padres de familia tienen que buscar otras opciones para sus hijos

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El Jardín de Niños Miguel Hidalgo, de la Sindicatura de la Concha, sumó ya casi dos semanas sin clases. Continúa tomado por falta de maestros, señalaron padres de familia; buscarán espacio para sus hijos en otras instituciones.

“Habían quedado que esta semana llegaba maestro, uno más, no fue así, no dan respuestas ni favorable ni negativa; los niños siguen sin clases y algunos papás ya quieren sus documentos para llevarse a sus hijos a otra institución”, dijo el Presidente de la Mesa de Padres de Familia, Fidencio Pardo Tirado.

Indicó que la exigencia sigue siendo que se tenga un maestro más, pues solo se tiene una maestra para estar al tanto de 29 niños, que tiene funciones de directora; por lo que si tiene que salir a reuniones a supervisión, las clases se suspenden.

Mientras ellos como padres mantienen cerrado el Jardín de Niños, la maestra asignada a éste se presenta en Supervisión, en ese mismo lugar al parecer tienen maestros que no están cumpliendo con función de docentes, sino administrativos.

“Si ellos tienen el material humano que nosotros ocupamos, cómo es que no nos mandan otra maestra. La maestra que está no puede con todo el paquete, la dirección, dar clases, ya es demasiado tiempo y no dan solución”, agregó el padre de familia.

La Supervisora ya había acudido hace una semana a dialogar con los padres de familia, se comprometió que esta semana llegaría otra maestra, pero no fue así, indicaron.

No llegó otra maestra, por lo que los padres de familia tomaron la decisión de no abrir la institución, pues si la Supervisión decidió llevarse al maestro que ya tenían asignado el ciclo pasado, que eran dos profesoras con menos alumnos, tienen la obligación de regresar al personal humano que hoy más que nunca se requiere.

Entiende, señaló, que los padres estén buscando recoger documentos para llevarse a los niños a otra institución que hay en la comunidad que es un Jardín de Niños Federal, pues no ven intención de parte de las autoridades de solucionar el problema.