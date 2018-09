Silvester Stallone a sus 72 años, muestra su preparación física para el rodaje de Rambo 5

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- El actor estadounidense Silvester Stallone ya se prepara físicamente para su próxima película: Rambo 5; así lo muestra un video donde aparece realizando una dura rutina en un gimnasio.

Stallone está por rodar la quinta entrega de la saga Rambo y su cuerpo lo sabe, así que el también interprete de cintas como Rocky o Cobra, se está preparando arduamente con duros ejercicios para poner su cuerpo a punto.

#SilvesterStallone preparing himself for his upcoming movie #RAMBO5. 💪🏼 🏋🏻 pic.twitter.com/zS2CwzATRi