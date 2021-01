Silvia Miriam Chávez quiere candidatura y pide respaldo a la Alcaldesa de Guasave

Aurelia Leal López dice que tuvo un encuentro con la ex legisladora local, quien le expresó su interés en buscar una candidatura a la presidencia municipal o a una diputación

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La comunicadora y ex Diputada local Silvia Miriam Chávez López se reunió este jueves con Aurelia Leal López, y de acuerdo con la Alcaldesa de Guasave, le pidió el respaldo para buscar una candidatura a la presidencia municipal o una diputación.

La reunión se realizó en conocido restaurante donde confluyen actores políticos, y aunque de inicio Leal López dijo que no habían conversado de política, después reveló parte del contenido de la plática.

“Ha manifestado su interés por la Alcaldía y ha manifestado (que quiere) ser diputada también. Ahorita me pidió el respaldo, pero como le dije yo, no dependen de mí muchas cosas, mi único interés es apoyar la coalición, apoyar a nuestro candidato Rubén Rocha Moya y yo me voy a abocar a eso”, expresó.

La Alcaldesa de Guasave subrayó que con Chávez López la une una amistad de muchos años, a pesar de andar en diferentes partidos y diferentes corrientes, y aunque actualmente vive en Guadalajara, vino especialmente a saludarla.

-¿Quiere espacio en la coalición de Morena?

-No me lo dio a entender de esa manera, pero quiere ser Alcaldesa o una diputación y yo creo que es justo, quien anda en esto es porque aspira a algo.

Leal López aclaró que Chávez López solo contará con su respaldo si van en el mismo proyecto político.

“Si es electa en lo referente a este tema, claro que va a tener el respaldo nuestro, pero primero tiene que cursar muchas etapas”, aclaró.

Y es que para obtener una candidatura de Morena se tiene que cursar un proceso interno en el que personajes ciudadanos tienen cabida, pero al final no depende de ella una definición de ese tipo, sino de un consejo designado para procesar esa etapa.