Silvia Pinal da la bienvenida a su primer nieto varón: Es una bendición del cielo, dice

La actriz se mostró entusiasmada con el nacimiento de Apolo, aunque confesó que no le gusta mucho el nombre

Noroeste / Redacción

La última vez que la dinastía Pinal tuvo a un niño entre sus integrantes fue en 1969 con la llegada de Luis Enrique, hijo que Silvia procreó durante su matrimonio con Enrique Guzmán, pero ahora ‘La diva del cine mexicano’ dio la bienvenida a su primer nieto varón, Apolo.

Fue Luis Enrique Guzmán quien anunció el nacimiento de su hijo a través de Instagram, donde posteó una foto en la que posa junto a su esposa Mayela y el recién nacido.

“#apoloquevieneencamino ya llegó, bienvenido al mundo hijo”, escribió junto a la instantánea el orgulloso papá, quien recibió a Apolo el pasado 30 de agosto en la Ciudad de México.

Silvia Pinal se mostró entusiasmada con la llegada del nuevo integrante de la familia y en entrevista con un programa de espectáculos dijo que sería hasta este sábado que podría conocer a su nieto, pero que ya le habían enviado varias fotografías.

“Feliz y fascinada porque hace muchos años que no tenía un niñito aquí en la casa. Es una bendición del cielo. Hablé con mi hijo para decirle que ahorita iba y me dijo 'mamá, no vengas porque no los dejan entrar a verlo, o sea que hasta mañana (este sábado) es mejor que vengas', pues bueno", contó la estrella de 87 años.

Pese a la felicidad de tener al pequeño en la familia, Silvia Pinal parece no estar satisfecha con el nombre que eligieron para el niño.

“Espero que no se llame así, que no sea así. Apolo no, no, no", dijo en la misma plática.

Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel usaron también sus redes sociales para celebrar la llegada de su primer sobrino.

“Bienvenido a la vida mi querido APOLO”, publicó la Reina del Rock.

Pasquel aprovechó el espacio para enviar bendiciones a la familia de su hermano.

“Hoy soy muy feliz con la llegada de este angelito a nuestra familia, Apolo Guzman!!!! Bendiciones y abrazos @luisenriquegp y Mayela por este bebé”, se lee como pie de foto.