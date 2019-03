Silvia Pinal revela que su â€˜Diegoâ€™ es un regalo

Silvia Pinal revela que su ‘Diego’ es un regalo

Reconoce la actriz que es el más bello recuerdo que tiene del aclamado pintor mexicano Diego Rivera

Noroeste / Redacción

A partir de que la bioserie “Silvia, frente a ti” entró al aire, Silvia Pinal ha tenido todos los reflectores encima, y por si fuera poco, además de la serie biográfica, la actriz volvió a ser noticia con el anuncio de que se unirá al elenco de la famosa serie de Netflix “La casa de las flores”.

Ahora vuelve a causar revuelo al revelar el origen de una de sus posesiones más valiosas: el Diego Rivera de su propiedad.

Desde hace más de siete décadas que Pinal ha vivido frente a las cámaras, lo que le permitió conocer y convivir con grandes celebridades, como el pintor mexicano Diego Rivera, el esposo del icono femenino Frida Kahlo y quien en una ocasión pintó un retrato de la actriz como símbolo de su afecto, y ahora ha revelado cuánto le costó exactamente esta pieza de arte.

Fue en el año 1956, cuando una muy joven Silvia Pinal conoció al aclamado pintor mexicano, quien decidió inmortalizarla en uno de sus famosos retratos, que en ese tiempo significaba un gran paso en el mundo profesional y demostraba la gran importancia de una figura pública.

“Para mí fue una cosa muy nueva y mi arquitecto, que es un arquitecto a quien yo quise mucho, me dijo ‘ve a que te pinten’”, recordó.

Asimismo, llegó la hora de negociar el costo de la pintura, el cual fue a través de un amigo en común de ambos famosos, por lo que cuando Silvia Pinal preguntó cuánto le costaría la cotizada pintura, el amigo le respondió solamente que “no sería más de lo que pueda pagar”.

Para su sorpresa, al momento de recibir el retrato, la actriz no pudo creer lo que estaba pasando, pues Diego Rivera no le cobró ni un solo centavo por la pintura, pues la entregó como un regalo, el cual conserva con mucho aprecio, pues no solo recuerda sus días de gloria en el Cine de Oro Mexicano, sino que es una obra de arte, en toda la extensión de la palabra.