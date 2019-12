Simpatizantes de Zapata golpean en Bellas Artes a integrantes de grupo LGBT+ y a reportero

Este martes, los zapatistas irrumpieron en el Palacio de Bellas Artes y demandaron que la pintura “La Revolución”, donde aparece el general desnudo y con tacones sea retirada de la exposición que se exhibe en dicho recinto, o de lo contrario incendiarían algunas obras

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- Integrantes de la comunidad LGBT+ fueron golpeados en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, por miembros de organizaciones campesinas que protestaban por la exhibición de una pintura que muestra a Emiliano Zapata con rasgos “femeninos”. Presuntamente un reportero también fue agredido durante la trifulca.

Por su parte, un grupo de activistas del colectivo LGBT+ hicieron frente a los campesinos exigiendo respeto a la libertad de expresión y un alto a las presuntas acciones homofóbicas; en respuesta, fueron agredidos y sacados del lugar.

En videos que circulan en redes sociales se observa como un grupo de manifestantes zapatistas comienzan a agredir a golpes a quienes los encaraban en el lobby del Palacio de Bellas Artes, expulsándolos del recinto hasta la Alameda Central, en donde continuaron atacándolos.

#EnResumen tras agredir a activistas de la comunidad LGBTTI a las afueras de el Palacio de Bellas Artes, las organizaciones campesinas que entraron al recinto se retiraron del lugar, y amenazaron con regresar diario hasta que la polémica pintura de Zapata sea retirada pic.twitter.com/eKChjQEFzz — OMAC CDMX (@omacmx) December 10, 2019

#ULTIMAHORA sigue tomada bellas artes por campesinos enojados por la imagen de Emiliano Zapata desnudó con cuerpo de mujer y zapatillas y golpean a personas de la comunidad #LGBTTTI por pedir libertad de expresión pic.twitter.com/Gbo0IhvqbB — Dafne Mora (@Dafne148Mora) December 10, 2019

⚠️Último minuto⚠️: Zapatistas que se manifestaban en Bellas Artes golpean a jóvenes de la comunidad #LGBTTTI que acudieron para que no se quitará la imagen de Emiliano Zapata en la exposición de dicho lugar. ‼️Hay heridos. #CDMX.‼️ pic.twitter.com/6Y9gBG8Ney — Isidro Corro (@isidrocorro) December 10, 2019

“No es libertad de expresión, es libertinaje… Eso es denigrante, no pueden exhibir nuestra historia de esa manera”, dijo Antonio Medrano, portavoz de quienes se manifestaban en el museo y que exigían al gobierno federal respetar los “grandes íconos” de la historia del país. “No deben permitir semejante burla”.

El día de ayer, Jorge Zapata, nieto del líder revolucionario, Emiliano Zapata, confirmó que la familia prepara una demanda por la pintura que se exhibe en el Museo del Palacio de Bellas Artes donde se muestra al “Caudillo del sur” con rasgos femeninos.

“Para nosotros como familia del General, es una aberración, a quién chigaos se le ocurre comparar a nuestro máximo líder revolucionario con ese personaje que pintan en el cuadro”, expresó el nieto del General con indignación ante el hecho.

Jorge Zapata dijo que la familia está en total desacuerdo por lo que están armando una demanda contra quien resulte responsable.

“La petición prioritaria es que retiren el cuadro de Bellas Artes, antes de que vayamos nosotros a quitarlo” mencionó.

Aclaró que aún no han obtenido respuesta alguna ante el desacuerdo externado por parte de la familia, pero espera que las instituciones pertinentes tomen las medidas correspondientes.

POLÉMICA POR “LA REVOLUCIÓN”

La polémica en torno a esta obra inició el pasado sábado 7 de diciembre cuando usuarios de redes sociales criticaron una publicación hecha por la Secretaría de Cultura en la que promocionaba la exposición “Zapata después de Zapata”, instalada en el Palacio de Bellas Artes, debido a los rasgos “femeninos” con los que es representado el “Caudillo del Sur“.

El arte muestra al héroe revolucionario, desnudo, con una silueta estilizada y características femeninas. Con apenas una cinta tricolor alrededor de su cuerpo, un sombrero de charro y zapatillas, montando un caballo.

La apariencia de Zapata generó revuelo entre los usuarios de redes sociales. Muchos aplaudieron el atrevimiento del artista para representar de tal forma al caudillo morelense. Y consideraron que no significaba una falta de respeto al personaje.

“A mí me parece muy estético. Las formas y los colores son agradables a la vista, el impacto está en lo que representa. Y sí hay mucho diálogo, no me parece que pretenda una falta de respeto hacia el personaje, es más simbólico, es una provocación, un cuestionamiento al histórico componente machista de la cultura mexicana”, externó un usuario.

En tanto que otros reprobaron la creación artística y aseguraron que es un reflejo del actual enfoque tibio en que se tiene al líder campesino.

“Definitivo, un reflejo de la actual visión zapatista, tibia y muy lejos de las responsabilidades sociales… Me hace pensar en esas personas que hablan con alarde del zapatismo sin saber el trasfondo de las cosas”, escribió un usuario más en la publicación de Facebook.