Simulan sismo en la ETI 28 y evacúan a 649 personas - Noroeste

Simulan sismo en la ETI 28 y evacúan a 649 personas

En el ejercicio participan estudiantes, maestros y personal administrativo de la institución

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Personal de la Escuela Secundaria Técnica 28 llevó a cabo un simulacro de sismo en el que se evacuaron a 649 personas, entre estudiantes, maestros y personal administrativo de la institución.

En el ejercicio participaron Protección Civil, Policía y Tránsito Municipal, Bomberos, Cruz Roja y la dirección de Prevención Social.

Al final evaluaron el ensayo, con las fortalezas y debilidades mostradas por el personal, estudiantes e instituciones.

“Este ejercicio fue con la intención de prepararnos para cualquier situación de emergencia. El día de hoy hicimos el simulacro de un sismo y cómo debemos de haber evacuado a nuestros alumnos y a todo el personal de la institución”, explicó la directora, Judith Micaela Valenzuela Gaxiola.

El director del Instituto Municipal de Protección Civil, Mijail López Espinoza, reconoció la participación que tuvieron alumnos y personal de la secundaria, aunque observó cosas a mejorar, como el mejorar las rutas de evacuación para que éstas puedan ser visibles incluso en un ambiente de poca luz e integrar a la brigada de búsqueda y rescate que ya tienen en la escuela, una brigada de primeros auxilios.

De esa manera podrán estar en condiciones de atender de manera pronta una emergencia antes de que lleguen paramédicos de la Cruz Roja, dijo.

“Cada uno de los simulacros hay que irlo puliendo más cada día, el problema de las escuelas, que aquí no es el caso, es que creen que es una pérdida de tiempo, que no se vea así”, indicó.

El director del Instituto Municipal de Protección Civil subrayó que aunque esta zona no es de mucha actividad sísmica, no se puede descartar que pueda suceder un fenómeno de esta naturaleza de magnitud importante que obligue a poner en marcha los protocolos de prevención y seguridad, por ello es que es importante realizar simulacros de manera periódica y hacerla con la seriedad que obliga.

“Nuestra región tiene la ventaja que no estamos en una zona de placas tectónicas de subducción, una encima de la otra, pero esto no quiere decir que no podamos sufrir un sismo de grandes consecuencias, esperemos que no, pero lo que estamos buscando con estas prácticas es que estén preparados”, indicó.

El funcionario municipal aseveró que estos ejercicios deben de realizarse de manera periódica, ya que eso hará que personal y alumnos sepan cómo actuar en caso de que se presente una contingencia, no solo de sismo, sino una explosión, una balacera u otros incidentes que pueden ocurrir.