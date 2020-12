Sin acuerdos, pescadores de Mazatlán y Conapesca sobre captura de pez dorado

Aseguran que la dependencia les dice que el director general de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, Julio César Saucedo Barrón, no se encuentra en la ciudad

Belizario Reyes

Hasta el momento pescadores ribereños y funcionarios de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca no han llegado a acuerdos para que les permitan capturar pez dorado y no siga siendo exclusivo para pesca deportiva, pero seguirán buscando el diálogo.

"Hasta el momento no hemos llegado a un acuerdo, seguimos esperando y dicen que el amigo anda afuera y no sé qué, ya ve que aunque estén ahí van a decir que no están", dijo en entrevista el presidente de la Unión de Pescadores de Playa Sur, Julio César González Corona.

El 17 de noviembre integrantes de agrupaciones pesqueras de Playa Norte, Playa Sur, Isla de la Piedra, Puente Juárez y Rafael Buelna, con unas 15 pangas realizaron durante ocho horas un bloqueo al Canal de Navegación para exigir que les permitan capturar pez dorado y que esta especie no sea exclusiva para pesca deportiva, como ocurre actualmente en todo el litoral del Océano Pacífico.

Ahí denunciaron que días antes eran muy hostigados por personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Conapesca y elementos de la Secretaría de Marina Armada de México que les quitaban el producto, las artes de pesca, ya les habían asegurado una panga y presuntamente un marino amenazó con darle de balazos a un pescador.

El 23 de noviembre en entrevista tras el evento del Día de la Armada de México, el comandante de la Cuarta Zona Naval, Vicealmirante Rafael López Martínez, manifestó que no se registró días antes ninguna agresión de personal de esa institución contra algún pescador y se tienen videos que demuestran que no hubo la agresión que denunció públicamente un pescador, por lo tanto no se realizará ninguna investigación interna.

El bloqueo duró de las 8:00 a las 16:12 horas, lo que impidió la entrada y salida de diversas embarcaciones, entre ellas el transbordador proveniente de La Paz, Baja California Sur, que tuvo que esperar ocho horas para poder entrar y atracar en su terminal en Playa Sur.

La misma tarde del 17 de noviembre los pescadores sostuvieron una reunión con el director general de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la Conapesca, Julio César Saucedo Barrón, y al día siguiente los dirigentes pesqueros sostuvieron otro encuentro con el mismo funcionario sin llegar a acuerdos.

Les dijeron que tendrían una reunión el viernes 20 de ese mismo mes o el lunes 23, pero no se llevaron a cabo, porque les informaron a los trabajadores del mar que dicho funcionario federal iba a salir de Mazatlán.

"Y el lunes marqué para no ir de oquis (para nada) y me dijeron que no había regresado todavía, que ellos avisaban cuándo llegará y he marcado y no me contestan, no me han contestado y como ya no ha habido nada de pesca de dorado, ya mejor ni le movió la gente", expresó el presidente de la Unión de Pescadores de Playa Sur.

"Pero le comento a la gente que de todas maneras vamos a seguir dialogando, para el otro año no andar igual de que te estén quitando cimbras, sí como no (se insistirá en el diálogo) porque ya viene el otro año y no andar igual corriendo por el pescado, voy a seguir insistiéndole para ver si nos dan la plática y haber a qué acuerdo llegamos".

González Corona recordó que las actividades en el año con el pez dorado comienzan en marzo a abril para tirar trampas, cuando ya empieza a calentarse el agua, después pescan con anzuelo y ya de septiembre a mediados o finales de diciembre es cuando ya utilizan redes, pero en este 2020 no los dejaron y como el agua ya se puso fría ya no hay dorado en Mazatlán, emigra al sur hacia Centro y Sudamérica donde sí lo pueden capturar comercialmente.

"Para el otro año empezamos tirando trampas, esperamos a marzo, abril más o menos cuando ya empieza a calentar el agua otra vez, ahorita como ya está el agua helada el pescado emigra".

"Igual queremos seguir buscando el diálogo, porque ya ve que para el año que entra son las elecciones, es cuando los diputados prometen pero nunca cumplen, haber qué se puede arreglar".

Dijo que en anteriores administraciones federales acudían a la Conapesca y sí les permitían capturar pez dorado de manera comercial, pero en el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya no los dejaron.

Esta administración hace cumplir la ley ya establecida, por lo que ahora se quiere que el Congreso de la Unión modifique la Ley de Pesca para que se permita la pesca comercial de dicha especie y no siga siendo exclusiva para pesca deportiva.