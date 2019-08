Sin aliado histórico, el PAN, y sin más opción, empresarios buscan en su entraña a líderes políticos

En 1988 y en 2000, este sector se vio representado en Acción Nacional con las candidaturas presidenciales de Manuel Clouthier del Rincón y Vicente Fox Quesada

Ciudad México (SinEmbargo).– El Partido Acción Nacional (PAN) representó al sector empresarial a través de Manuel Clouthier del Rincón en las elecciones presidenciales de 1988 y del ex Presidente Vicente Fox Quesada en el 2000.

Sin embargo, ante la “degradación” actual de la clase política y de los partidos políticos de oposición, los 36 mil medianos y pequeños empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) impulsan un proyecto para formar 110 agentes ciudadanos de cambio que es visto por analistas como una generación de futuros candidatos para las elecciones de 2021, donde se renovarán 13 gobernadores estatales y la Cámara de Diputados.

“Con el PAN es con quien han tenido mayor coincidencia ideológica. Lo hicieron con [Manuel] Clouthier en el 88 que había sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y lo hicieron con Vicente Fox, con quien de alguna forma los empresarios lo acompañaron al poder”, expuso el analista José Antonio Crespo.

Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, “El Maquío”, fue empresario agroindustrial de Culiacán, Sinaloa, presidente de la Coparmex (1978-1980) y del Consejo Coordinador Empresarial (1981-1983).

En noviembre de 1984 se afilió al PAN y luego de las elecciones de 1988 luchó contra lo que consideró un fraude electoral.

“El PAN está muy desprestigiado por los dos gobiernos que tuvo. No cumplió con mucho de lo que había prometido e incurrió en algunos de los vicios que cayó el PRI. Y ahora ha incrementado su división interna. Está bastante golpeado y disminuido, pero no al grado de desaparecer y por otro lado seguirá siendo el principal partido opositor”, afirmó Crespo.

Además de la crítica de Coparmex al Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, como lo ha hecho en Gobiernos pasados, la oposición también se ha manifestado con los ex mandatarios panistas Vicente Fox Quesada (2000-2006), quien ha marchado en contra de sus políticas públicas, y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien busca la formación del partido político LIBRE en 2020, junto con la ex candidata presidencial y su esposa Margarita Zavala.

El dirigente patronal Gustavo de Hoyos Walther dijo a SinEmbargo, en entrevista previa sobre el proyecto “Alternativas por México”, que la Coparmex no tiene alguna relación institucional con el PAN ni ningún otro partido.

“Los vemos cotidianamente a todos ellos, pero no tenemos alguna adherencia o simpatía. Lo que nosotros sostenemos es que al margen del sistema de partidos, que desde luego creemos que debe existir un sistema de partidos competitivo, nos parece que a una democracia le hace falta el que tengamos un mayor tejido de organizaciones sociales y empresariales que participen activamente”, aseveró.

“En el caso de Manuel Clouthier, cuando fue candidato presidencial ya tenía tiempo que había dejado de ser presidente de Coparmex y en un momento distinto tuvo su participación en la vida pública”, agregó De Hoyos.

Sergio Aguayo, analista y académico del Colegio de México, planteó que el desprestigio abarca a la clase política y a los siete partidos políticos. De 18 instituciones, los mexicanos confían menos en los partidos, en la Presidencia y en la Cámara de Diputados con una puntuación de 5.1 (Consulta Mitofsky, 2018).

“Una lectura que se ha dado [del proyecto] es que forma parte del intento de Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, de conformar una candidatura a la presidencia. Es posible que quiera ser candidato, lo desconozco”, aseguró.

“Se da esta interpretación porque hay una pobreza conceptual, analítica y ética de la clase política mexicana, segundo por la degradación estructural de los partidos políticos. Creía que Morena iba a ser muy diferente, pero la evidencia es que no logran entender que necesitan mejorar la calidad de sus cuadros. Y como último factor es el estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador”, expuso.

MORENA NO EXISTE COMO PARTIDO

Mientras la Coparmex busca formar liderazgos cívicos y políticos entre estudiantes, académicos, líderes sindicales, el Instituto de Formación Política de Morena (INFP) dirigido por Rafael Barajas “El Fisgón”, no ha podido arrancar.

“La inmensa mayoría de nuestros cuadros dejaron las filas partidarias para laborar en el Gobierno y prueba de ello es que muchos de los órganos de decisión de Morena están incompletos y muchas secretarías, vacantes”, informó “El Fisgón” en un comunicado.

Ante el Instituto Nacional Electoral (INE) hay 319 mil 449 afiliados al partido.

Pero el IFPM no se ha constituido legalmente porque la presidenta de Morena Yeidckol Polevnsky no ha nombrado a los miembros del Consejo Interno y de la Comisión de Coordinación, por lo que no ha accedido a los recursos de prerrogativas locales y federales del partido para poder impartir cursos, formar cuadros y reforzarlo.

“La parálisis del INFP en este periodo no se debió a la ineptitud jurídica del organismo, sino a una evidente falta de voluntad política por parte de la presidencia del partido”, acusó Barajas.

“Si se sigue retrasando la puesta en marcha del INFP, habremos desperdiciado una oportunidad histórica y pronto seremos barridos de la escena política por la derecha”, agregó.

Los otros miembros del INFP, Paco Ignacio Taibo II, Pedro Salmerón y Felipe Ávila, acusaron que “Morena no existe como partido. No tiene estructuras orgánicas permanentes, no tiene espacios orgánicos de información, de discusión, de reflexión, de análisis”. Y advirtieron que “si Morena no es capaz de crear un verdadero partido político que acompañe, que movilice, que forme militantes conscientes capaces de incidir en la sociedad y de ser verdaderos líderes, la Cuarta Transformación puede naufragar”.

Enrique Dussel, filósofo y parte del Consejo Académico del INFP, coincidió en que “Morena no funciona, debiera tener materiales de formación, lecciones y no reuniones sin significación política.

La gente de base ha perdido el entusiasmo porque no tiene dónde estudiar los documentos y principios del partido, porque no tienen dónde y cómo participar”.

LOS DISTINTOS GRUPOS EMPRESARIALES

La iniciativa privada no es un ente homogéneo. Por un lado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios han optado por el diálogo con el Gobierno, luego de la tensión e intercambio de señalamientos durante el proceso electoral del verano de 2018.

La cúpula de los multimillonarios comió hace unos días con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en casa de Alberto Baillères González, dueño de Grupo BAL, para hacerle saber que seguirán invirtiendo en el país. La inversión privada representa un 22 por ciento del PIB.

“La defensa de sus intereses pasa por irse ajustando. Ellos consideran que es la relación que quieren tener con él; es una estrategia diferente y observable en todos los ámbitos de la vida nacional. Es parte de la pluralidad”, dijo el académico Sergio Aguayo.

Por el otro, Gustavo de Hoyos Walther, quien deja en diciembre la dirigencia de la Coparmex, lanzó esta semana “Alternativas por México”, una plataforma de empresarios y sociedad civil que, aseguró, no es un movimiento político electoral ni tiene alianzas con ningún partido político.

“El liderazgo de De Hoyos se confronta con el Gobierno de López Obrador y dice lo que considera que está mal. Los otros empresarios prefieren la vía pragmática de no confrontar con el Presidente de la República por las consecuencias que se puedan tener y que puedan golpear sus intereses”, expuso el analista José Antonio Crespo.

El líder patronal Gustavo de Hoyos ha criticado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, a la política de austeridad, a los proyectos del Tren Maya y la refinería en Dos Bocas, entre otras medidas.

“Nuestra misión es no ser opositores sistemáticos, pero tampoco dar cheques en blancos, y así es como hemos procedido a partir del 1 de diciembre con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, igual que lo hicimos con [Enrique] Peña Nieto, [Felipe] Calderón y [Vicente] Fox”, afirmó De Hoyos en entrevista con este medio.

El resumen ejecutivo de “Alternativas por México” expone que su objetivo es reclutar a 6 mil 600 ciudadanos identificados con la democracia liberal, la economía de mercado, el Estado de Derecho y la globalidad; capacitar en talleres de 22 estados a 1,320 líderes políticos potenciales durante 2019 y 2020, para finalmente obtener a 110 “agentes ciudadanos de cambio” en 2021.

Se ha solicitado los servicios de capacitación a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Pero a la fecha “no se cuenta con acuerdo alguno con la Coparmex” para desarrollar competencias en temas como liderazgo legislativo, impacto del cambio tecnológico en las políticas públicas, liderazgo y negociación, y desarrollo sustentable, aclaró la institución.