Sin Chicharito, el West Ham derrota 2-1 al Southampton en la Premier League

El delantero mexicano no pudo recuperarse de su lesión

Noroeste / Redacción

Chicharito no fue convocado por lesión.

Dos magníficos goles de Felipe Anderson ayudaron al West Ham United a superar a Southampton 2-1 en el estadio de St Mary’s, en la jornada 19 de la Premier League.

El delantero mexicano del West Ham, Javier “Chicharito” Hernández, no tuvo actividad en la jornada al no salir ni siquiera a la banca tras no poder recuperarse de su lesión.

Tras una primera mitad sin goles, cuando la mejor oportunidad recayó en Lucas Pérez, de West Ham, quien hizo un gran disparo, Southampton siguió adelante con el goleador más difícil.

Lukasz Fabianski negó primero a Nathan Redmond y luego a Oriol Romeu antes de que Redmond lanzara el balón a la red en 50 minutos.

Pero la ventaja de Southampton duró menos de tres minutos cuando Felipe Anderson alcanzó un potente empate en 20 yardas.

Anderson luego terminó un contraataque en 59 minutos para su séptimo gol en nueve partidos de PL.

Una tercera victoria consecutiva como visitante eleva al West Ham al noveno, con 27 puntos. Southampton se mantuvo en el puesto 16 con 15 puntos.