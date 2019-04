Sin decirle a nadie, hoy se llevÃ³ a cabo la peculiar carrera de burros en Sanalona

Sin decirle a nadie, hoy se llevó a cabo la peculiar carrera de burros en Sanalona

La carrera que estaba programada para el 27 de abril se realizó hoy, así lo decidieron los participantes y el Síndico de Sanalona, explicó Carlos Octavio Lara Cebreros, titular del Instituto Municipal del Deporte

Noroeste / Redacción

CULIACÁN.- La carrera de burros que organizaba el Instituto Municipal del Deporte de Culiacán en coordinación con la Sindicatura de Sanalona y que estaba programada para el 27 de abril, se llevó a cabo hoy, informó el Imdec.

En un boletín señalaron que esta décima edición fue todo un éxito, se repartieron 20 mil pesos para los tres primeros lugares. En la justa participaron 39 jinetes, donde al ritmo de la música de banda y a todo galope los burros recorrieron 80 metros para así llegar a la meta.

Carlos Octavio Lara Cebreros, titular del Imdec explicó que el cambio de fecha lo decidió el Síndico de Sanalona, Eduardo González Aguilar, esto a petición de los jinetes participantes.

El cambio se acordó ayer, así lo afirmó Lara Cebreros, por lo que el mismo personal de comunicación del Ayuntamiento no tenía conocimiento del cambio de fecha de la carrera.

Desde que se lanzó la convocatoria a la carrera le llovieron críticas, dado que inicialmente se tituló “Me canso Ganso”, aludiendo a las palabras que usó Andrés Manuel López Obrador cuando rindió protesta como Presidente de México.

Diputados de Morena descalificaron la carrera, y se deslindaron de la misma, además criticaron al Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro por parafrasear a Amlo con este evento.

"Nos deslindamos de este tipo de eventos, donde aparte de que está utilizando animales, es un maltrato animal para esos animalitos, no se me hace justo que utilicen a animales para hacer burla, yo no veo como un deporte", subrayó Pedro Villegas Lobo, legislador de Morena.

Ante la ola de críticas Carlos Octavio Lara Cebreros explicó que con la carrera se buscaba innovar.

"Lo que pasa que lo que estamos tratando de idear cosas de innovación para las familias de Culiacán, entonces se nos ocurrió esa idea y la gente lo está aceptando muy bien... lo han tomado muy bien las familias de Culiacán ya se ha hecho en otros municipios a nivel nacional y la verdad que ha estado muy bien", señaló.