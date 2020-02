Sin dictamen de ratificaciÃ³n de Araceli Tirado GÃ¡lvez frente a Ismujeres

Sin dictamen de ratificación de Araceli Tirado Gálvez frente a Ismujeres

Tres recesos se pidieron durante la reunión después del intercambio de argumentos entre diputadas integrantes de la Comisión de Equidad, Género y Familia; la sesión no se clausuró, el último receso es indefinido

América Armenta

CULIACÁN._ En una reunión extraordinaria que inició a las 9:15 horas de este jueves de la Comisión de Equidad, Género y Familia, el Dictamen por la ratificación de Araceli Tirado Gálvez frente al Instituto Sinaloense de las Mujeres, propuesto por el Ejecutivo, no se votó a favor ni en contra en la sesión, hubo tres recesos el último no ha terminado y no tienen fecha de para cuándo regresar a sesionar.

La disputa inició porque el dictamen en cuestión está hecho en un sentido en contra de la ratificación; sin embargo, la diputada Mónica López Hernández mostró un documento de propuesta para que el dictamen cambiara de sentido a favor y la presidenta de la comisión, Francisca Abelló Jordá, se negó a someterlo a votación, señalando que está en sus facultades hacerlo, de ahí surgió el primer receso.

Media hora más tarde que se reinició la sesión, la diputada presidenta dijo que primero se sometería a votación el dictamen, ya que lo que la diputada López Hernández presentó no lo era y tenía que realizarse uno para que se sometiera a votación, iniciando de nuevo el intercambio de argumentos y arrebatándose la voz entre ambas, por lo que Aída Inzunza, representante jurídico del Congreso tuvo que aclarar que no se podía cambiar el sentido del dictamen, ya que anexar estar a favor de la ratificación iba en contra de todos los argumentos expuestos en el dictamen original que está en contra, por lo que la legisladora del PRI pidió un receso para consultarlo con su cuerpo de asesores.

Al regresar, después de alrededor de 10 minutos, López Hernández solicitó que si bien, no se iba a cambiar el sentido del dictamen, quería que se pusiera a votación su propuesta, a lo que Abelló Jordá se negaba y tuvo que intervenir la compañera de bancada de López Hernández, Ana Cecilia Moreno Romero, para señalar que se estaba violando un derecho de su compañera al no someter a votación su propuesta.

La molestia fue tal de todas las partes e incluso del jurídico que pidieron un receso nuevamente. Casi a las 14:00 horas personal del Congreso avisó a los medios de comunicación que la reunión no se iba a restaurar el día de hoy y que no había fecha para reunirse de nuevo, decretando así un receso indefinido.

El hecho de que haya habido una reunión de comisión con todos los integrantes presentes y no se haya votado el decreto a favor o en contra es algo extraordinario, pues lo que suele ocurrir es que no haya quórum y se suspenda sesión, como estrategias que tienen para no dictaminar, pero no que después de estar ahí no se vote en ningún sentido.