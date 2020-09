Sin esperanzas de subsidio al diésel marino, barcos 'arrecian' trabajos para salir a pescar en Mazatlán

Los que van a salir ya andan trabajando, pero en los que no, están solos los barcos, mucha gente no va a salir, quizá la mitad, coinciden pescadores

Belizario Reyes

09/09/2020 | 08:54 AM

MAZATLÁN._ Las embarcaciones camaroneras incrementaron los trabajos de preparación para la próxima temporada de capturas de camarón en altamar, que iniciará el 29 de septiembre.

El personal de unas 50 embarcaciones camaroneras de la flota mazatleca acudió al muelle Bonfil para alistas chinchoros y otros equipos.

"Ya para la otra semana combustible, víveres, agua", dijo el pescador Israel "N".

Añadió que algunas embarcaciones saldrán como el 26 de este mes vía lastre a Altata, en espera de que se levante la veda e iniciar el 29 las capturas de camarón.

Otras embarcaciones, en las que están más atrasadas las reparaciones, saldrán directo desde este puerto, continuó.

También dijo que en el caso de la empresa de un armador, saldrán ocho barcos a los que sí se les echará diésel, pero no se sabe cuánto y el primer viaje durará dependiendo de la cantidad de combustible que le echen a las embarcaciones.

"Es que más o menos uno va a acabarse el diésel, un tiempo o un mal tiempo que te meta (a refugiar a puerto), pero el viaje depende de la cantidad de diésel que uno va a llevar", añadió.

"Empezamos el lunes, a la gente no la traíamos porque no había dinero, ya el sábado ya les van a empezar a prestar (dinero) porque ya dejaron sus trabajos ellos".

Por su parte, el mecánico Felipe Flores, manifestó que ya hay más movimiento de trabajadores en los barcos de los muelles del Parque Bonfil.

"Los que van a salir ya andan trabajando, pero en los que no, están sólos los barcos, mucha gente no va a salir, yo creo que va a salir como la mitad", dijo Felipe Flores.

Añadió que no se ha dado el subsidio al diésel marino para la próxima temporada de capturas, ni se va a dar porque así ya lo dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Dice el amigo (Presidente) que no va a haber y no va a haber, ese amigo dice una cosa y de ahí ya no lo sacan".