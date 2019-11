Sin etiquetar recursos para diésel marino, pero se aprueba reforma para ordenamiento de la comercialización: diputado

Sibely Cañedo

24/11/2019 | 03:49 AM

Ningún recurso para el subsidio al diésel marino para el sector pesquero fue etiquetado en el presupuesto de egresos de la federación para 2020, apuntó el diputado federal Fernando García, durante su participación en el Encuentro Estatal de Líderes del Partido del Trabajo, que se realizó en Mazatlán este sábado.

En contraparte, dijo, se aprobó una reforma al artículo 33 del acuerdo para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), con el objetivo de que el gobierno federal establezca como política pública el ordenamiento de los mercados agrícolas, donde también se incluyó a la pesca.

“Fue aprobada por unanimidad, ahora es una política pública, de gobierno federal la cuestión de las coberturas, los precios de garantía ahí van implícitos, los seguros tanto catastróficos como de compra, y eso garantizaría la situación de estabilidad de producción de los productores”, indicó el legislador ante los medios, acompañado por el líder estatal del PT en Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez y el diputado federal Gerardo Fernández Noroña.

El diputado García Hernández, que pertenece a la comisión de agricultura del Congreso de la Unión, señaló que de esta forma se tendrán beneficios a largo plazo, pues quedará instaurado el ordenamiento de estas actividades como una política de Estado, en lugar de una bolsa de recursos que puede durar muy corto tiempo.

Para el sector pesquero, adelantó que ha sido aprobada la propuesta de convertir a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en una secretaría, con el fin de elevar a esta actividad de rango, en aras de que es considerada clave en el programa de autosuficiencia alimentaria del gobierno del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Aun así, comentó el diputado, no se asignaron recursos para el diésel marino, a pesar de reconocer la desventaja que enfrentan productores mexicanos con respecto a sus homólogos en Estados Unidos, quienes pueden adquirir el litro de combustible a 9 pesos, mientras en México cuesta casi 22 pesos.

“No, no viene en el presupuesto, pero en lo que metimos en esta reserva (al artículo 33) va pesca en la cuestión de la bancarización, va ganadería y va agricultura”, reiteró.

La propuesta fue subida al pleno por el diputado Francisco Favela Peñúñuri, también del PT, de último momento y aprobada por todas las fracciones parlamentarias.

En cuanto al costo del combustible, el diputado Gerardo Fernández Noroña acotó que se ha hecho un esfuerzo para no volver a los “gasolinazos”, que mantenían periódicamente los anteriores gobiernos del PRI y del PAN, por lo que finalmente impacta en todos los sectores, no sólo en las actividades primarias.

“Sólo quería aclarar eso, creo que no se está valorando que no ha habido gasolinazos en términos reales, ni ha aumentado el costo de la luz eléctrica, no ha habido nuevos impuestos más que lo que sube la inflación, creo que tampoco eso se está valorando lo suficiente”, puntualizó.