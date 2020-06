Sin fecha de reapertura, negocios no esenciales en Sinaloa; Salud da revÃ©s a propuesta de empresarios

Sin fecha de reapertura, negocios no esenciales en Sinaloa; Salud da revés a propuesta de empresarios

Efrén Encinas Torres, secretario de Salud en Sinaloa, no apoyó la propuesta realizada por el Codesin; explicó que la reactivación de la cotidianidad dependerá de las instrucciones del Gobierno Federal

Belem Angulo

04/06/2020 | 10:14 AM

El secretario de salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, no apoyó la propuesta realizada por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de un semáforo de riesgo para el sector empresarial del Estado, con el fin de concretar fechas específicas para la reactivación económica de la entidad.

Explicó que la reactivación de la cotidianidad dependerá de las instrucciones del Gobierno Federal.

“Estamos todavía en crisis y emergencia sanitaria. Lo socioeconómico es necesario y no se puede separar uno del otro. Las decisiones no son fáciles ni para ustedes ni para gobierno, pues la biología no tiene una curva de normalidad para que se pueda contener del todo”, comentó el funcionario.

Encinas Torres señaló que el pasado martes se llevó a cabo una reunión con el subsecretario de Epidemiología, Hugo Lopez-Gatell, en la que se estableció que la federación fijará el semáforo epidemiológico para todos los estados, y éstos deberán alinearse, y que en caso de que se quiera realizar ajustes tanto en el semáforo como en los protocolos, éstos nunca deberán ser para suavizar los lineamientos ni el nivel de color del Gobierno Federal, sino solo para ser más rigurosos.

Ante esto, deberá consultarse con la Federación la reapertura de actividades no esenciales.

Los indicadores que la Secretaría de Salud Federal estará considerando son: ocupación hospitalaria, tendencia de hospitalización en los últimos 10 días, síndrome de la enfermedad de pacientes en los último 10 días, y el porcentaje de positividad en las pruebas hechas. El hecho de que uno se encuentre en color rojo significa que arrastrará a los otros indicadores.

El presidente ejecutivo del Codesin, José Lauro Meléndrez Parra, señaló que la presión económica de los empresarios se debe a la falta de prioridad de apoyo y la incertidumbre por la que están pasando.

“Las reservas se han agotado, y los empresarios a pesar de que el semáforo está en rojo, pues piden abrir. Yo me pongo en sus zapatos y sé que no es algo fácil. Como líderes empresariales tenemos la presión. La situación económica del país es precaria y no se les ha dado prioridad a los apoyos para los micros”, dijo.

Melédrez Parra criticó la estrategia de semaforización y señaló que tendrá consecuencias negativas en el sector empresarial.

“El reto es cómo controlar las consecuencias y prevenir que se pierdan más vidas. El proceso de semaforización es una decisión unilateral del Gobierno Federal, y después de meses vemos que no es lo más apropiado para medir y decidir si se abren los sectores económicos”, dijo.