Sin fecha para vacunación de la población en general de vacuna contra el Covid-19: Quirino Ordaz

El Gobernador de Sinaloa dice que se espera que lleguen más vacunas para continuar con la vacunación de las personas de la tercera edad

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Tras la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a personas de la tercera edad de las zonas alejadas, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel dijo que aún no hay fecha para la vacunación de la población en general.

"No, (hay fecha), pero esperemos lleguen ya mayores dosis a partir de la siguiente semana para poder avanzar más rápido", dijo.

Comentó además que espera que también se autorice a las empresas y gobiernos estatales para poder agilizar los procesos que permitan llegar a más población.

Sobre la segunda dosis para la protección de las personas que resultaron beneficiadas, refirió que se tiene que dar.

"En 21 días se necesita la segunda dosis y por otro lado se tiene que ampliar la cobertura a otros municipios y a otros segmentos, a más población", concluyó

Sin respuesta de la visita del personal del INSABI a hospitales: Quirino

A casi tres semanas de que se dio el recorrido de parte del personal del INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) a los hospitales integrales de Rosario y Concordia, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, descartó que ya se haya dado una respuesta.

"No hemos tenido respuesta, no han concretado todavía nada y esperemos que sea una realidad", expresó.

Ordaz Coppel además reconoció que era urgente que de ese recorrido resulte la renovación y modernización del hospital en este municipio.

Así también descartó que durante la visita se diera un plazo para dar una respuesta o una solución a las necesidades que presenta los nosocomios en mención.

"No tenemos nada porque no nos han confirmado y estamos insistiendo derivado de la visita que hicieron, pero no se ha concretado, no se ha aterrizado todavía nada", argumentó.

El Gobernador descartó que la ausencia del titular nacional del INSABI en la visita pueda representar un riesgo de que no se realicen las mejoras, ya que dijo que acudieron titulares para tomar nota de la situación en que operan los hospitales.

Concluyó que es un tema de estar insistiendo para que se dé una respuesta a los problemas que aquejan a las unidades de Salud.