Sin hoteles dÃ³nde hospedarse, familiares de enfermos duermen afuera del Hospital General de MazatlÃ¡n

Y sin comida

Sin hoteles dónde hospedarse, familiares de enfermos duermen afuera del Hospital General de Mazatlán

Durante días esperan noticias sobre sus pacientes internados, muchos de ellos por Covid-19; la mayoría vienen de la zona rural y no tienen donde quedarse por la falta de albergue

Netzahualcóyotl Ceballos

16/06/2020 | 04:15 AM

MAZATLÁN.- Aquí casi nunca se sabe lo que se va a comer, se duerme en el piso, se suprime el calor con abanicos de mano, el entretenimiento es platicar con alguien o jugar con el teléfono siempre y cuando se tenga batería, y todo el tiempo se está a la espera de noticias, noticias que, pareciera, tardan media vida en llegar.

Así es como pasan los días los familiares de pacientes del Hospital General de Mazatlán, todos ellos vecinos de la zona rural, que ante la falta de un lugar dónde hospedarse y muchas otras veces por falta de recursos económicos para trasladarse o pagar alquiler, pasan días a las puertas del edificio.

Muchas de estas personas tienen familiares con Covid-19 que están internados en el Hospital General de Mazatlán.

En el antiguo edificio del Hospital General de Mazatlán, en la Colonia Santa Elena, había un albergue, en este nuevo no hay nada.

“Tirados en el suelo o en sillas, es como pasamos las noches”, expresa Estela Enciso, originaria del poblado de Siqueros, quien tiene un hijo de 29 años accidentado en carretera, y cuya salud es delicada.

“El que tiene, come. Y el que no, espera que le traigan, todos los días vienen a dar donaciones, vienen a regalarnos agua, tortas”.

-¿Quiénes son los que vienen a regalarles eso?

“No lo sé, no los conocemos. Es gente joven”.

La administración del Hospital General de Mazatlán les colocó carpas para que por lo menos se refugiaran del sol. También tienen acceso a baños. Lo demás corre por su suerte.

Tiendas de campaña, colchonetas, colchones inflables, sillas y artículos elementales de higiene son la fotografía diaria a las puertas del inmueble donde sus hijos, esposos y hermanos disputan con la muerte.

“Sí nos dejan entrar, ese no es el problema, nos tratan bien. El problema es que no nos podemos quedar a dormir adentro, y como no hay nada dónde quedarnos, pues nos tenemos que quedar aquí, el rancho está muy lejos”, expresó un vecino del poblado de Siqueros.

Algunos duermen dentro de sus coches; otros en hamacas en los árboles del camellón que queda en frente.

La oportunidad percibida por los vendedores ambulantes que hasta ahí les llevan sus productos, comida rápida, algo para no batallar, únicamente para engañar el hambre.

-¿Qué tal pasó la noche?, se le pregunta a una señora.

“Pues entre el calor, los moscos, el ruido y la preocupación, uno ni puede dormir”, responde.

La espera sólo acaba cuando el familiar es dado de alta.