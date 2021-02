Sin Kyle Lowry, Toronto Raptors le da otro golpe a Milwaukee Bucks

Toronto venció a Milwaukee por 110-96 sin su jugador emblema, pero con actuaciones buenísimas de Norman Powell, autor de 29 puntos, y Pascal Siakam que anotó 27

Noroeste / Redacción

Como lo había hecho el martes pasado, esa vez por 124-113, Toronto Raptors venció nuevamente a Milwaukee Bucks como visitante. Esta vez lo hizo por 110-96 y con el mérito de conseguirlo sin la presencia de Kyle Lowry, una de las estrellas del equipo, debido a una lesión en un dedo de la mano izquierda.

La franquicia canadiense no extraño a su líder Lowry porque tuvo un gran rendimiento de su media cancha compuesta por Fred VanVleet y Norman Powell y también una muy buena actuación de Pascal Siakam. Así, con tres piezas engranando en ataque y una defensa que no corrió riesgos ante la mala producción de los Bucks, los Raptors tomaron el control del partido en el cierre del primer cuarto y no lo soltaron más.

Powell tuvo uno de sus mejores partidos de la temporada, con 29 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 2 robos y casi perfecto desde el lanzamiento: firmó un 9-12 de campo con 4-7 en triples. A VanVleet le costó un poco más de cara al aro (5-15 para sus 17 puntos), pero llevó bien la conducción del equipo casi sin tener descanso.

Siakam por su parte anotó 27 puntos y fue muchísimo más eficiente que el martes pasado: esta vez lanzó 9-18 de campo, lastimando a Milwaukee desde el triple, desde la media distancia y también cerca del aro. Cuando los Bucks habían recortado la diferencia a 10 puntos con seis minutos por jugar, el camerunés consiguió una acción de 2+1 ante Giannis Antetokounmpo que hizo notar que los Raptors serían los vencedores.

Milwaukee por su parte no logra cortar el mal momento que vive con la ausencia de Jrue Holiday: los Bucks sufrieron su quinta derrota consecutiva, algo que no les sucedía desde el 2017, y con un registro de 16-13 ya están igual de cerca del noveno lugar del Este que del líder Philadelphia 76ers.

El equipo local realizó una actuación muy pobre en ataque, con muchas pérdidas de balón (15), poca puntería desde cualquier sector de la pista, un Giannis Antetokounmpo que pasó cerca del triple-doble pero no deslumbró y un Khris Middleton apagado.

Antetokounmpo aportó 23 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias con 8-20 de campo (0-4 en triples), pero en ningún momento tuvo un impacto continuado en el partido y hasta terminó yéndose expulsado por seis faltas personales en el final del encuentro. Perdió cinco balones y Middleton más: seis pérdidas para Khris, que con 13 puntos y 5 asistencias quedó muy lejos de sus actuaciones habituales.

El siguiente partido de los Raptors será de nuevo como visitante, el viernes por la noche en Minnesota ante los Timberwolves, mientras que los Bucks tampoco tendrán descanso y recibirán a Oklahoma City Thunder.

(Con información de NBA México)