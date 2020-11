Sin la firma del titular de la Comisión de Hacienda, Cabildo de Mazatlán aprueba dictamen de estados financieros

Se ausenta el Acalde Luis Guillermo Benítez Torres tras el pase de lista

Alma Soto

El Cabildo aprobó por mayoría los estados financieros que presentó el coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo, Rodolfo Cardona Pérez.

“Yo lo he venido comentando con algunos compañeros, el Tesorero Municipal y los compañeros de la Comisión de Hacienda, que no me parece que la forma del manejo del presupuesto, no me parece la más adecuada en el sentido de lo que se está destinado a acciones no presupuestadas respecto a lo que establecimos en diciembre, además de diversas cuentas que se establecen en los estados financieros que al final reflejan que se cuenta con un saldo en rojo desde hace meses”, declaró.

A pesar de ello, presentó el Estado de Resultados porque argumentó que es parte de sus obligaciones, y se trata solo del envío del Estado de Avance de Situación Financiera cada trimestre al Congreso del Estado, aunque no se esté de acuerdo con el contenido del dictamen.

En los primeros minutos de la sesión, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres abandonó la misma, argumentando que debía atender la agenda con autoridades de Dolores Hidalgo, Guanajuato, que tienen tres días en Mazatlán con motivo del hermanamiento de ambas ciudades.

Antes del arranque de la sesión, eliminaron del orden del día un punto sobre el terreno del panteón municipal, mismo que presentarían las Comisiones de Salubridad y Asistencia en relación a la autorización para que se celebre un contrato de compraventa o promesa de compraventa para adquirir un lote de terreno urbano rústico de una superficie de 10 a 15 hectáreas para destinarlas a construcción, operación y mantenimiento de un cementerio municipal.

Ello, a pesar de que aún no ha finiquitado el asunto legal emprendido por el Ayuntamiento en contra de funcionarios de la pasada administración municipal, que encabezó Fernando Pucheta Sánchez, por la compra, también, de un terreno para panteón en Miravalles.

Durante la sesión, se aprobaron dos dictámenes de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, el primero, la construcción del Fraccionamiento Portovera, con 120 viviendas.

Y las modificaciones al Reglamento de Protección a los Animales del Municipio de Mazatlán.

“El objetivo principal de este ordenamiento es reforzar acciones para evitar que se sigan cometiendo actos de negligencia, crueldad e irresponsabilidad en la tenencia animal, bbusca fortalecer la educación de niños y jóvenes en el respeto a los demás seres vivos, cambiando conductas y costumbres, avanzar en la justicia social y detener el deterioro de nuestro entorno”, expresó Adalberto Valle Pérez respecto del reglamento modificado.