Sin llegar 200 millones de pesos para pagar aguinaldos: Rector

Juan Eulogio Guerra indicó que el Gobierno del Estado tuvo que realizar un préstamo a la universidad, debido a que por burocracia aún no llegan a la universidad los recursos federales para el pago de las prestaciones a los trabajadores

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa indicó que a la UAS aún no llegan los recursos para pagar el aguinaldo a los trabajadores, fue el Gobierno del Estado quien le prestó los recursos a la Casa Rosalina para cumplir con los pagos de fin de año.

Para el pago del aguinaldo la UAS requería aproximadamente 300 millones de pesos, el Estado aportó una parte, y la Federación debía aportar lo demás, pero los recursos federales nunca llegaron, y el Ejecutivo estatal tuvo que hacer el préstamo total para que los empleados de la universidad tuvieran su aguinaldo.

Por ley el pago del aguinaldo debe realizarse hasta el 20 de diciembre, sin embargo la UAS lo depositó hasta la mañana del 24 de diciembre. Guerra Liera expresó que muchas personas se sintieron ofendidas por le pago tardío de sus prestaciones, pero esto pudo ser peor.

“Hubo algunas críticas de compañeros que se sintieron humillados por el rector porque dijo que les iba a pagar el lunes y les pagó el martes, que era una gran humillación, déjenme decirles que el aguinaldo se pagó gracias al apoyo del Gobernador, porque los recursos Federales no han llegado, hasta el día de hoy no han llegado, o sea, que hasta el día de hoy no pudiéramos pagar el aguinaldo”, explicó.

“Estuviéramos, esos que se humillaron de un lunes a un martes, estuviéramos humillados todos, y no es una cuestión emocional, ni es una cuestión de decisión personal del Rector, que tiene un monto en el banco que dice 'hay que dejarlo aquí y que genere intereses en lugar de pagar', es cuestión pragmática de recursos, del flujo de los mismos, de compromisos para corresponder a esos montos conseguidos y que aquí iniciamos este año con un adeudo de 200 millones de pesos con el Gobierno del Estado que comenzaremos a pagar en el mes de febrero a razón de 50 millones durante 4 meses”, añadió.

Dijo también que esto es algo cíclico que se estará repitiendo año con año, dado que no hay un presupuesto suficiente por parte de la Federación ni el Estado, que atienda todas las necesidades de la Casa Rosalina.

“Vamos a tener los mismos problemas, ustedes ya no ocupan entrevistar al rector, ya saben que 'lo voy a ver junio o julio, me va a decir de la prima, y a partir de ahí va a entrar la cantaleta del aguinaldo y que esto o lo otro, porque esto ya es cíclico”, lamentó.