Mantiene ‘El Químico’ postura

Sin más plazos se reubica a ambulantes

Dice el Alcalde que no se dio la instrucción de forma correcta para dejar libre el Mercado “Pino Suárez”; asegura que no hay inconformidad

Belizario Reyes

MAZATLÁN.- Ya no hay plazos para que vendedores ambulantes sigan trabajando en el cuadrante del mercado municipal “José María Pino Suárez”, ya se les está reubicando, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, aunque reconoció que a quien instruyó a que socializarán la obra no lo hizo como debe ser.

“Yo fue al medio día (del jueves) a supervisar y me abordó mucha gente, pero molesta, entonces llamé a quien le había dado la instrucción de cómo operaran eso y no les habían informado realmente lo que yo les pedí a los comerciantes”, manifestó ayer por la mañana Benítez Torres en entrevista.

“Yo ahí les dije cómo iba a ser, quedaron satisfechos y yo voy a estar yendo todos los días, dos o tres veces al día para que se cumpla mi compromiso con ellos, ya están muy contentos”.

La mañana del pasado jueves el Gobierno municipal impidió la instalación de vendedores ambulantes en el cuadrante del mercado en mención, como parte de la remodelación que anunció recientemente el Presidente Municipal para dicho inmueble ubicado en el Centro de la Ciudad.

Los cerca de 19 vendedores ambulantes que ahí laboraban fueron reubicados a otra calle del primer cuadro de la Ciudad.

Ante la petición que hicieron dichos vendedores ambulantes la mañana del jueves de que los dejaran trabajar hasta después del Carnaval en el lugar donde lo habían hecho hasta antes del jueves para que no les afectara en sus ventas, el Alcalde dijo que ya no hay plazos, ya fueron reubicados.

“No, no, eso no, ya lo entendieron, ya no hay plazos, estamos cambiando a la gente, reubicándola”, recalcó el químico Benítez Torres.

Desde el pasado jueves se les está reubicando y ya están satisfechos con la reubicación, reiteró.

El Alcalde manifestó que el mercado municipal “José María Pino Suárez” es más bonito que el mercado “San Miguel”, de Madrid, España, del que a finales de enero dijo que se pretendía tomar como referencia para remodelar el de Mazatlán.

“Éste es histórico, el de Madrid no es histórico, es un mercado de hace 6 años, y teniendo esta belleza arquitectónica y de historia por qué no rescatarla, pero ya lo entendieron”, expresó el entrevistado.

Recalcó que no es gran cosa lo que ocupa el mercado “José María Pino Suárez”, lo que se requiere es que se vea que se le da mantenimiento.

“Pero ahí vamos muy bien”, continuó.

El Alcalde dijo que ya se tienen los recursos para dichos trabajos pero dijo no saber de qué cantidad se trata.

“Yo de números ya les dije que no sé, ni me pregunten números”, reiteró Benítez Torres.