Sin mujeres no hay democracia, dicen expertas en el aniversario del voto femenino en MÃ©xico

Panel en el Congreso del Estado

Sin mujeres no hay democracia, dicen expertas en el aniversario del voto femenino en México

Realizan en Culiacán el foro La Participación de la Mujer a 66 Años del Voto Femenino

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Sin mujeres en los puestos de elección popular no hay democracia, opinó Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera y Presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política del Instituto Nacional Electoral.

Hoy hace 66 años las mujeres pudieron votar por primera vez en México, como parte de las celebraciones, se llevó a cabo el foro “La Participación de la Mujer a 66 Años del Voto Femenino”, en el Salón Constituyentes del Congreso del Estado y contó también con la presencia de Martha Lucía Mícher Camarena, Senadora y Presidenta de la Comisión de Igualdad de Genero en el Senado; Gloria Ramírez Hernández, catedrática de la UNAM y Alejandra Montoya Mejía Directora General de Igualdad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las tres ponentes que acompañaron a Ravel Cuevas estuvieron de acuerdo con la Consejera del INE, ya que en toda la charla se subrayó la importancia de la mujer en la vida política del país, pero lamentaron la violencia política que pasan las mujeres para llegar a espacios de elección pública.

“la violencia política contra las mujeres por razón de género estoy convencida de que hoy por hoy es el mayor obstáculo para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos-electorales, la violencia política en contra las mujeres por razón de género, afecta profundamente a las mujeres generándoles un sentimiento de vulnerabilidad, pero además también atenta contra la democracia, sin las mujeres no hay democracia”, explicó Ravel Cuevas.

“Si hay algo contrario a la democracia es la exclusión además también tenemos que pensar que es una gran desventaja para nuestro país que muchas mujeres estén defendiéndose de la violencia política en su contra, incluso muchas veces tratando de sobrevivir a esta violencia”, añadió.

Por su parte Gloria Ramírez Hernández criticó la forma patriarcal de contar la historia de las mujeres que han abonado a la vida política y pública de este país, como lo es en el caso Josefa Ortiz de Domínguez, misma que se le recuerda por haber entregado notas avisando sobre los movimientos de quienes se oponían a la independencia del país, sin embargo ella hizo más que eso, como lo fue el haber dado toda su fortuna por la lucha por la libertad de una nación, así como poner al servicio del país a varios de sus hijos.

“¿Cuándo nos enseñaron la verdadera historia de las mujeres?, que es la que tenemos que buscar, si yo les pregunto, ‘quién está a favor de la igualdad’, todas las manos, pero ahora díganme ustedes ¿quienes son feministas de esta sala? Vean ustedes qué pocas manos, por qué, porque en nuestra escuela se enseña en la prensa y en muchos espacios en contra del feminismo”, cuestionó.

“Yo vengo de un espacio de la Ciudad de México, de la diamantina rosa, y no se entiende lo que el feminismo significa, desconocemos lo que es, no se enseña en las escuelas y no se enseña en las escuelas porque no se quiere enseñar la igualdad”, puntualizó.

La Senadora Martha Lucía Mícher Camarena, llamó a los sinaloenses a sentirse orgullosos de que en el Congreso del Estado de Sinaloa haya casi una paridad, sin embargo mencionó que para que las mujeres lleguen a esos lugares de poder es necesario pasar por muchas vicisitudes

“Ustedes deben de sentirse orgullosas y orgullosos de contar con un congreso casi paritario para eliminar tres cosas en la vida de las mujeres, los techos de cristal, los pisos resbalosos y las escaleras rotas”, expresó.

“Los techos de cristal porque para llegar nos cuesta mucho trabajo. Los pisos resbalosos ‘ ya llegamos, a la Jucopo, Mesa Directiva’ y empieza la Diputada a querer hacer un evento y ‘sí ahorita te damos dinero’ y nunca se lo dan, ‘sí no te preocupes y nunca se hace’... y las escaleras rotas es que ‘ahora quiero acceder a tener a un cargo, tener más posibilidades de pasar ahora a ser la Secretaría’, ‘sí cómo no’ puras escaleras rotas, compañeras ser feministas es ser una insistencialista”, detalló.