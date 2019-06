Sin nueva ConstituciÃ³n no habrÃ¡ 4T, afirma Camilo Valenzuela

GOBIERNO

Sin nueva Constitución no habrá 4T, afirma Camilo Valenzuela

El luchador de izquierda critica que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no quiera convocar durante su mandado a un Congreso Constituyente que le dé a México una nueva Carta Magna

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Si el Presidente Andrés Manuel López Obrador no convoca a un Congreso Constituyente que le dé a México una nueva Constitución acorde a los nuevos tiempos, no podrá lograr, aunque quiera, la cuarta transformación, aseguró Camilo Valenzuela Fierro.

El dirigente nacional del Movimiento para la Liberación Nacional y el Socialismo criticó que López Obrador no quiera convocar a un nuevo Congreso Constituyente y quiera dejarlo para después de su sexenio, porque es necesario cambiar el régimen político, no solo hacerlo algunos cambios.

"Es indispensable una nueva constitución sí ha de haber cuarta transformación, así como la primera se dotó de su Constitución, la segunda transformación se dotó de su Constitución y la tercera se dotó de la Constitución del 17, la cuarta (transformación) necesita una nueva Constitución que además coloque en el terreno de las prioridades en el contexto mundial temas como revertir el colapso ecológico ambiental que está poniendo en riesgo la existencia misma de la humanidad y buena parte de la vida que conocemos en la tierra", subrayó.

El guasavense, ex guerrillero y dirigente emblemático de la izquierda, subrayó que necesitan actualizarse las prioridades de la nación mexicana en el marco de una nueva Constitución y una de esas prioridades es cambiar el régimen político centralista, vertical y presidencialista.

"No va a poder (el Presidente) generar la cuarta transformación, aunque quiera, necesita que el poder sea predominantemente un poder ciudadano popular, necesitamos un régimen político que haga de la democracia participativa el componente dominante y la democracia representativa o delegativa se convierta en subordinada", aseveró.

Valenzuela Fierro manifestó que una nueva Constitución debe expresar que la soberanía popular no se deposite en ningún gobierno y que no se pueda modificar si no se somete a debate público y a votación toda la gente.

"Nunca más delegar la soberanía popular a ninguna camarilla, sea del signo que sea que gobierne, y se debiera de expresar en la posibilidad de sustituir el funcionariado público cuando la gente considere que no está respondiendo a las funciones o está repitiendo tranzas y malas costumbres", dijo.

El dirigente de izquierda consideró que hasta el momento con Morena están observando la misma forma de gobernar, en la que son pocos quienes gobiernan, sin dejar oportunidad de que la gente que hizo posible el cambio tenga la oportunidad de opinar de nada y siempre se ha visto que un gobierno de pocos casi siempre es gobierno para pocos.