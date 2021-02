Sin publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa reformas de protección animal; descartan veto de bolsillo

La lideresa de Morena, Graciela Domínguez Nava, y el líder del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, consideraron que hay que esperar por la publicación y que el Ejecutivo no envió observaciones en el plazo debido por la ley

América Armenta

Habiendo pasado el plazo para que el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, realizara observaciones al decreto de las reformas en materia de protección animal, así como el periodo para su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, pensar en un veto de bolsillo sería muy apresurado, consideraron quienes coordinan las fracciones de Morena y PRI en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava y Sergio Jacobo Gutiérrez, pues la publicación oportuna de lo enviado por el legislativo no es una característica de esta administración estatal.

“Es muy probable que si aún no la pública pudiera haber una tendencia, que hay la decisión de vetarla, pero como también hay una tendencia de que en otros paquetes legislativos que hemos enviado a publicación no se han publicado con oportunidad, a veces han transcurrido hasta tres meses”, dijo Domínguez Nava sobre las reformas no publicadas y el posible veto de bolsillo.

Por otro lado, consideró que sería muy aventurado adelantar una opinión en ese sentido y que valdría la pena conocer la opinión directamente del titular del Ejecutivo, Ordaz Coppel, sobre el tema.

“El proceso legislativo nos marca que cuando entramos a un receso del período ordinario no se considera válido, por lo tanto tenemos todavía un prolongado tiempo para saber si la vetaron, es decir, hasta que reanudemos el siguiente período de sesiones ordinarias, que sería en abril, estaríamos en condiciones legales para declarar que efectivamente hubo un veto de bolsillo o un veto de observaciones que regresan al Congreso”, agregó la Diputada de Morena.

Mientras que el coordinador del PRI informó que no ha llegado al Congreso de Sinaloa ninguna observación en cuanto a las reformas de protección animal, pero de que así fuese, el Ejecutivo está en su derecho, pues la ley así lo marca, de poder observar lo que se envía desde el Legislativo.

“En el caso particular de estas últimas reformas no tenemos conocimiento de que haya llegado al congreso ningún documento con observaciones del Ejecutivo, debemos esperar si así fuera está en su derecho el Ejecutivo de formular estas observaciones y el Congreso si fuera el caso tendría que atenderlas y buscar resolverlas”, detalló.

El proceso legislativo, explicó, tiene diferentes etapas y una de las etapas es la promulgación, por lo que el Ejecutivo forma parte de esas etapas, la final, con las facultades que le otorga la ley.

Jacobo Gutiérrez señaló que al interior del Congreso, entre legisladoras y legisladores, se ha mencionado que faltó discusión sobre algunos temas específicos de esta reforma de protección animal, pero buscaron aprobar en lo general y hubo una recomendación de que las comisiones dictaminadoras hicieran una revaloración de los temas que son objeto de discusión.

Tauromaquia

Desde el 28 de enero del 2021, fecha en que se aprobaron las reformas en materia de protección animal, grupos de personas afines a la tauromaquia pidieron a Quirino Ordaz Coppel que reservara esa parte de las reformas.

Mientras que las y los rescatistas sinaloenses solicitaron que se publique el decreto en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa íntegro y a la brevedad, argumentando que Sinaloa no es un estado que tenga una industria desarrollada en cuanto a la corrida de toros y lo que a su alrededor implica, además de que sería mantener una práctica violenta.

Personajes como Eugenio Derbez y Marco Antonio Regil se unieron al llamado y como manera de presión, felicitaron a Ordaz Coppel por el hecho de prohibir la tauromaquia en Sinaloa.

Sin embargo, al no haber publicado el decreto en los tiempos correspondientes, hace temer a grupos de defensa de los derechos de los animales en Sinaloa que el Gobernador esté dudando de prohibir la tauromaquia o que ceda ante grupos que, señalaron, son personas que no viven en Sinaloa.