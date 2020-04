Sin pÃºblico y en una isla privada, asÃ­ se reanudarÃ¡n las peleas de la UFC durante la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO._ Debido a las restricciones de viaje implementadas por los diferentes países en un intento por frenar la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus, el presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, ha revelado que está cerca de cerrar un acuerdo para organizar peleas en una isla privada, incluido el evento UFC 249.

En declaraciones al portal TMZ Sports, White dijo que pretende cumplir con la agenda de la principal organización de las artes marciales mixtas, comenzando con la UFC 249 el próximo 18 de abril, aunque sin público.

“Estoy a uno o dos días de asegurar una isla privada. Estamos instalando la infraestructura ahora. Los luchadores de todos los países podrán pelear allí”, declaró Dana White. “No podré llevar a todos los luchadores internacionales a Estados Unidos. Así que voy a comenzar a llevarlos a la isla”, indicó.

LA SEGURIDAD EN LA 'ISLA DE COMBATE'

El jefe de la UFC no reveló la ubicación de esa isla, pero adelantó que allí se organizarán peleas cada semana durante dos meses. Además, comentó que la seguridad es la máxima prioridad de ese proyecto, por lo que cada una de las personas involucradas en las peleas, desde el personal de apoyo hasta los luchadores, será examinada exhaustivamente por un equipo de médicos antes de que se les permita ingresar a la isla.

Last chance to enter for a chance to win 2 VIP tickets to a PPV event of your choosing.

Proceeds benefit @MakeAWish + @MakeAWishSNV. Go to https://t.co/bBHIsqQFMx and use UFCVIP50 for 50 bonus entries pic.twitter.com/XGERm2ZTtP