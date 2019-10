Sin recurso no se puede licitar obra de mercado nuevo de Escuinapa

El Director de Obras y Servicios Públicos, Guadalupe Ríos Rodríguez, dijo que están esperando que el Gobierno del Estado les dé un convenio-compromiso para poder pagar la obra

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ No pueden licitar obra de mercado nuevo si no tienen convenio-compromiso del Estado en que erogará los recursos, por ello la obra continúa detenida, manifestó el Director de Obras y Servicios Públicos, Guadalupe Ríos Rodríguez.

“El recurso en sí no lo tenemos, nosotros estamos esperando que ellos (el Estado) nos den convenio de que los recursos si se enviarán, no dudamos de su buena voluntad, pero tenemos experiencias de obras que no han pagado”, dijo el funcionario.

Explicó que el Estado no ha pagado obras como las lámparas de la calle Miguel Hidalgo, con un monto de 11 millones de pesos, y el municipio quedó con ese compromiso de pago, pero nunca se les envió el recurso.

Por lo que ellos no quieren pasar por la misma situación, por ello antes de licitar están en espera de que haya un convenio compromiso de pago, que garantice que van a responder por el pago de esa obra, pues el municipio no tiene el recurso.

La Tesorería Municipal ya acudió a la Secretaria de Administración y Finanzas sobre el tema y sobre esa carta compromiso, donde se le señaló que ya está el recurso, pero no saben dónde se va a canalizar.

“Queremos certeza y garantía de que van a pagar, que no ocurra el caso de las lámparas que no pagaron al contratista” señaló.

No pueden licitar una obra para después pararla por la falta de recursos, es lo que les ha explicado a los locatarios, con los que se reunió durante este día, informó.

De darles respuesta el Estado y entregar esa carta compromiso, el lunes harían el proceso de licitación y en tres semanas más estarían reiniciando la obra de lo que falta en el área gastronómica.

El miércoles, locatarios de la zona gastronómica del mercado Miguel Hidalgo protestaron a las afueras de Palacio Municipal, debido a que la obra no se ha continuado y con las lluvias de ‘Narda’ la estructura provisional colapsó, lo que ocasionó pérdidas económicas en sus herramientas de trabajo y en los alimentos que venden.