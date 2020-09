Sin recursos adicionales para policías, no nos hacen más fácil la tarea contra la delincuencia: Ocampo Alcántar

José Abraham Sanz

Con la noticia de que el programa de Fortalecimiento de Seguridad no recibirá presupuesto para el 2021, y el impacto que tendrá para el estado y seis de sus municipios, Renato Ocampo Alcántar, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, señaló que esto no les hará las cosas más fáciles en el trabajo contra la delincuencia.

Este programa destina recursos para el mejoramiento de las policías municipales en todo el País, con capacitación, armamento y patrullas, esencialmente.

El funcionario recordó que ojalá y ocurra lo mismo que pasó con el presupuesto para 2020, que se había reducido en un 25 por ciento y que la presión de los legisladores, gobernantes y alcaldes logró dar marcha atrás a la decisión.

“Por supuesto que esto no hace más fácil la tarea, impacta las finanzas municipales y también impactan las finanzas estatales, porque no hay que olvidar que el estado siempre está viendo si hay circunstancias que atenúan en todos los municipios que no reciben Fortaseg”, dijo.

En Sinaloa, los municipios que cumplían con los requisitos para recibir este tipo de recursos federales son Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave, Navolato y El Fuerte.

“Los otros 12 municipios, de alguna otra manera está soportada con dineros municipales, y con el apoyo que tienen del estado”, agregó.

También recordó que hace apenas unos días, el Gobierno del Estado entregó 24 nuevas patrullas para municipios que lo requerían, adquiridas con recursos de ese programa.

“Por supuesto que todo eso va a impactar con los municipios que son los más poblados y tienen características necesarias para que tengan recursos federales para seguridad pública por supuesto que impacta e impacta fuerte”, expresó.

“No es una buen medida, y al final del día, es una propuesta del ejecutivo al nivel federal, ya hay muchas voces en contra de esta medida, de parte de gobernadores, los mismos presidentes municipales, los diputados federales y esperamos que al final del día, lo que tienen la última palabra, que es la cámara del Senado, hagan lo necesaria para que no desaparezca”.

En 2020, Sinaloa recibió del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública 208 millones 898 mil 666 pesos provenientes de la Federación y el Estado aportó 86 millones 632 mil 11 pesos.

En el caso de Fortaseg, el estado tuvo en un total de 125 millones 787 mil 619.20 pesos, donde los municipios beneficiarios son Ahome, Guasave, Culiacán, El Fuerte, Navolato y Mazatlán.