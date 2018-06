Sin sanciones para jugadores tras fiesta - Noroeste

FUTBOL

Sin sanciones para jugadores tras fiesta

El directivo se dio un par de minutos para hablar sobre el tema durante la Reunión Anual del Futbol Mexicano celebrada en Cancún, en donde aseguró que no condenarán ni sancionaran a los futbolistas que participaron, ya que era su día libre.

Noroeste / Redacción

La Federación Mexicana de Futbol (FMF), a través de su secretario general, Guillermo Cantú, se desmarcó de las fotografías que se publicaron en una revista sobre una supuesta fiesta de varios jugadores de la Selección Mexicana, horas antes de tomar el avión que los llevaría a Europa para enfrentar el último duelo amistoso previo a la Copa del Mundo 2018.

“El tema de los valores es aparte, yo no voy a condenar a los jugadores, es una decisión personal, libre, el que puedan disponer de su tiempo pactado previamente con la organización de una semana previo al viaje. El tema de la libertad es un tema complejo”, aseguró.

Agregó que la decisión de no castigar a los jugadores es porque no faltaron a ningún entrenamiento o una concentración, afirmando que el resto es un tema personal que cada uno manejará.

“Son los riesgos que uno corre con la libertad, en realidad no es que nos guste o no, simplemente hay que tener muy claro que fue su día libre y que no han faltado en ningún tema de entrenamiento ni de concentración.

“Son los riesgos que tiene la libertad y esa postura no la vamos a cambiar. Es parte de la vida”.