Sin sorpresas, pero con mucha luz se presenta The Weeknd en el medio tiempo del Super Bowl LV

Con un gran espectáculo de luces, el ganador de tres premios Grammy y una nominación al Óscar se presenta sin ningún invitado con sus canciones más conocidas

Blanca Rosa Hernández

Sin ningún invitado especial, y con la sensación de que “nos quedó a deber”, The Weeknd se presentó en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LV, rodeado de bailarines con mascarillas blancas, simulando la pandemia que arrasa al mundo.

En un escenario lleno de luces que enmarcaban una ciudad virtual, la participación del cantante candiense fue uno de los eventos más esperados de este domingo en la mitad del duelo por el Vince Lombardi, que protagonizaron los equipos Buccaneers y Chiefs.

El intérprete de Blinding Lights, mejor conocido como Abel Makkonen Tesfaye, comenzó su actuación con Starboy, después sonaron las notas de The hills, luego interpretó Can’t feel my face, le siguieron I feel it coming y Save your tears.

La música cambió de ritmo y con un escenario iluminado, una orquesta de violines y coros lo acompañaron para interpretar Earned it.

El campo de juego se llenó de filas de hombres vestidos en saco rojo y pantalón negro, con máscaras blancas, quienes bailaron el éxito Blinding lights, melodía que fue famosa por convertirse en la música de fondo de un reto de la nueva red social Tik tok.

En este espectáculo, The Weeknd invirtió 7 millones de dólares de su propia bolsa para asegurarse que show rebasara las expectativas, lo que parece que no dejó muy conforme a los espectadores del Super Bowl LV.

The Weeknd vestido en Givenchy por Matthew M Williams, su traje era una chaquetas a la medida bordada con miles de cristales de rubí.

Abel Tesfaye es el cuarto artista canadiense en protagonizar el medio tiempo, después de Shania Twain, Dan Aykroyd y The Blues.

El cantante y productor canadiense de origen africano, Abel Makkonen Tesfaye se abrió paso en la industria musical en 2010 cuando subió de manera anónima tres canciones en la plataforma YouTube.