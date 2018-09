SSP

Sin utilizar drones en Sinaloa en contingencia natural

Pese a que los drones pudieran ser utilizados para dar un análisis del total de daños que hay en el Estado, estos no están en funcionamiento, ya que aún no hay quien los opere

Antonio Olazábal

Pese a que hay una contingencia ambiental en la cual se pudieran utilizar los drones para evaluar los daños, Inocente Fermín Hernández Montealegre señaló que aún no hay alguien que sepa operarlos en Sinaloa.

El Secretario de Seguridad Pública mencionó que los drones que costaron 3.5 millones de dólares y que se adquirieron en 2017, aún no hay quién sepa operarlos, sin embargo aún se sigue capacitando a quienes lo harán.

“Tú sabes que los drones aún no están en funcionamiento... eso es tiempo, es un tema que les he venido diciendo que espero que pronto estén activados y no es porque no queramos o porque no podamos, simplemente es que esa capacitación de los que operan los drones tiene que llevar su tiempo”, señaló.

Hernández Montealegre detalló que esos aparatos son complicados, y que lleva tiempo aprender a manejarlos.

“Es como un piloto de cualquier aeronave, tiene que llevar su tiempo, por ejemplo para que un piloto ya formado pueda volar cualquier aeronave, mínimo se tarda de dos a tres meses en recibir esa capacitación de una aeronave específica, aunque tenga el título de piloto”, explicó.

“Esta gente con mayor razón necesita tener una capacitación completa, tanto para operarlo diurna como nocturna”, agregó.

Dijo que desde la demostración en diciembre del año pasado, quienes se encargarán de operarlo han estado en capacitación continua.

“Ya están en capacitación desde que ustedes tuvieron conocimiento de la existencia de los drones, lo que pasa que cuando ustedes tuvieron conocimientos de los drones la empresa vino a hacer una demostración y desde esa demostración a la fecha es una demostración constante”, subrayó.